El PP abre la puerta a que el director de IB3 no sea periodista: "No entraría tanto en el detalle"

El Partido Popular abre la puerta a que el director de IB3 no sea necesariamente un periodista. El portavoz de la formación en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, asegura que la persona elegida para liderar la radiotelevisión pública tiene que ser alguien "con una capacidad de gestión contrastada dada la gran importancia" del ente público aunque no sea un profesional del sector: "No entraría tanto en el detalle. Es una plaza de dirección. Tiene que ser un profesional que conozca bien la profesión, no quiero detallar si tiene que ser periodista o no". Estas declaraciones van en sintonía con la intención de que el abogado Marc González, que ya forma parte del comité de dirección, lidere IB3 después de una etapa como director interino.

Sagreras aprovecha también para disculparse de Salas después de bromear hace apenas una semana con su salida de IB3 al decir que "el funeral todavía no se ha hecho, para el bautizo queda tiempo". El dirigente del PP afirma que "a lo mejor estuve desafortunado" por utilizar estos términos para referirse al relevo del periodista: "Ni mucho menos quise hacerle daño. Lo dije porque mientras no hubiera presentado su dimisión formalmente no era el momento de hablar de nuevos candidatos. Tengo que reconocer su buen trabajo, así como la independencia e imparcialidad desde el primer día".

Preguntada por un pacto con el PP para elegir al candidato, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, insiste en que esperarán a que sean los populares quienes presenten a alguien, aunque apuestan por una persona que sea continuista con el trabajo de Salas: "Si nos presentan a un candidato que consideramos que sigue con el trabajo realizado hasta ahora, podremos llegar a un acuerdo. Pero lo más importante es que sea imparcial, porque estamos hartos de ver que se nos llama extrema derecha cuando la televisión lo que tendría que hacer es informar, no poner su ideología al servicio de los ciudadanos".

En cuanto a la labor de Salas, la dirigente de Vox considera que "ha cumplido con creces el trabajo para el que vino y se va de una forma totalmente honrada" al entender que cuando una persona ve que no puede efectuar su trabajo "lo más coherente es dimitir".