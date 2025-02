Eduardo Garzón: "No podemos permitirnos una sociedad en la que todos los que quieran trabajar no puedan hacerlo"

Ha titulado su charla como Alternativas al modelo económico actual. ¿Está obsoleto?

Totalmente. Y lo puede comprobar cualquiera. Es insostenible, en términos medioambientales, pero también en términos sociales, pues genera mucha desigualdad. Por otra parte, ese modelo es inviable a medio y largo plazo, pues al estar basado en la idea de consumir recursos, esos son finitos, con lo que cada vez quedan menos; quedan menos árboles, menos oxígeno en los océanos, menos ozono en la atmósfera…

Y si es tan evidente, ¿por qué se retrasan las medidas para realizar el cambio?

La primera razón es de carácter económico, pues hay empresas que hacen negocio a partir de la escasez de recursos, de la contaminación y de la degradación del planeta. Otra explicación está en la propia psicología del ser humano: somos cortoplacistas, pensamos en el momento y menos en el futuro, como si esos problemas no fueran con nosotros. Así que, como grupo, suavizamos la emergencia de un cambio de modelo. Y si a todo esto sumamos que hay líneas de pensamiento negacionistas, pues todavía más lento será el cambio de paradigma.

¿Cuál es su propuesta?

Primero, cambiar la mentalidad. Los que creemos firmemente en la necesidad urgente de cambiar de modelo debemos invertir tiempo en convencer de esa urgencia. Y además debemos predicar con el ejemplo, no consumiendo lo que no sea necesario. ¿Por qué comer tomates todo el año, cuando son un producto de temporada? ¿Por qué consumir productos que vienen de miles de quilómetros de distancia cuando tenemos otros a quilómetro cero? ¿Por qué ir en vehículo privado cuando podemos usar el transporte público? También, propongo vivir de otra manera, no peor, pero sí consumiendo menos recursos. Todo esto, bien explicado, hará que cada vez haya más personas dispuestas a cambiar.

Licenciado en Economía y en dirección de empresas. ¿Será fácil cambiar el modelo por parte del empresariado?

La iniciativa no corresponde a la clase empresarial, sino que debe venir de las instituciones públicas, y cuanto más globales mejor. Un ayuntamiento podrá hacer algo, pero el cambio debe venir desde arriba, a nivel planetario. Las alternativas están ahí, sobre la mesa. No hay que inventar nada, sino poner en marcha lo que los científicos y los economistas y los agentes sociales vienen diciendo desde hace décadas.

Usted defiende el trabajo garantizado. ¿En qué consiste?

Es una idea más fácil de entender que de poner en práctica y puede resumirse diciendo que debemos garantizar un puesto de trabajo a toda persona que quiera trabajar y pueda hacerlo, con el objetivo último de llegar al pleno empleo. No podemos permitirnos una sociedad en la que todos los que quieran trabajar no puedan hacerlo, mientras hay muchas necesidades por cubrir. Si hay voluntad política, puede conseguirse.

Pero si el Estado no se ve capaz de garantizar una vivienda para todo el mundo, ¿cómo puede garantizar un trabajo?

No es que no sea capaz, sino que no hay voluntad política de garantizar ni una cosa ni la otra. En el caso de la vivienda, piense que hay en España más de dos millones de casas y pisos cerrados, que, por diferentes motivos, no se ponen en alquiler a precios asumibles, por otra parte, muchas de esas viviendas están en manos de grandes propietarios que esperan hacer negocios con ellas. Falta valentía por parte de las administraciones a la hora de poner orden en este campo. En otros países, como Austria o Suecia, se ha legislado al respecto, con unas leyes muy severas y estrictas que hacen que el acceso a la vivienda sea factible. Y si me permite otro ejemplo tenemos a Singapur, donde la tierra está nacionalizada y existe un plan de vivienda muy potente para que nadie se quede sin ella.

El trabajo garantizado, ¿no llevaría a una funcionarización del mismo?

Nuestra propuesta no se basa en que sea el Estado, o al menos no el único sector, que genere directamente los puestos de trabajo, sino que pedimos a la Administración que sea garante de la creación de empleo, a través de incentivar la contratación o bien a través de facilitarla a través de cooperativas o bien de organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a temas sociales o medio ambientales.

Le tentó la política, fue asesor del Ayuntamiento de Madrid, aunque al final salió por la puerta de atrás.

Me fui por un problema de límites que nos imponía el Ministerio de Hacienda, comandado en aquella época por Cristóbal Montoro, que pretendía que no se pudiera gastar lo necesario, ni en temas sociales, aunque se tuviera superávit. El gobierno, guiado por estrategias europeas, impidió que el Ayuntamiento realizara actuaciones de carácter social, teniendo incluso éste los recursos para aplicarlas. Se dictaron unas medidas fiscales que cuando ha interesado se han pasado por el forro, durante la pandemia, por ejemplo, o más recientemente con la guerra de Ucrania, pues se quieren eliminar todas esas limitaciones fiscales para todo lo que tenga que ver con el armamento. Así que, queda demostrado que las limitaciones son para algunos gastos e inversiones, entre las que están las de ámbito social, en cambio para otros sectores no hay limitaciones presupuestarias. En el fondo se trata de voluntad política e ideológica.

Entonces, no hay derechas ni izquierdas, «Es la economía, imbécil», como se decía en tiempos de Clinton.

(Sonríe). Bueno, no diría tanto, pues los estándares de derechas e izquierdas siguen existiendo.

Tituló un libro La otra economía que no nos quieren contar. ¿Cuál es esa otra economía?

Que los recursos financieros están privatizados. Se nos dice que no hay dinero para aumentar las pensiones, pero sí para el gasto militar. Por tanto, se nos está engañando, pues sí hay recursos para lo que se quiere. En mi libro defiendo la tesis de que el dinero en sí mismo no es riqueza, sino un medio que utilizamos para generarla. Y que, además, su existencia está controlada por una minoría, la élite bancaria, que lo utiliza para sus fines y no para el interés general. Basta comparar el rescate bancario con lo poco que se invierte en revertir el cambio climático.

