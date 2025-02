Daniel Arenas, presidente de ABINI: "Hay casos de gente que vende su casa en Mallorca para trasladarse a zonas menos caras"

Daniel Arenas, con 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, accedió a la presidencia de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) a principios de este mes, dando el relevo en el cargo a Hans Lenz.

Su asociación fue una de las impulsoras del registro obligatorio para agentes inmobiliarios de Baleares que el Gobierno central ha tumbado alegando que es inconstitucional. ¿Hasta qué punto lo considera necesario en un momento en el que están entrando en las islas muchas agencias nuevas?

Era necesario porque marca los requisitos para ejercer nuestra profesión. El problema es que nos han denegado la obligatoriedad. Aunque sea de forma voluntaria, para poder inscribirse habrá que cumplir unas condiciones, como capacitación profesional, disponer de una formación, tener un establecimiento y una licencia de actividad, y como una de las partes más importantes unos seguros de responsabilidad civil de cara al consumidor, y todo eso es básico. Pero no tiramos la toalla y vamos a luchar para que todo esto se regule, si no es posible desde las autonomías que sea a nivel nacional. La idea es hablar con el resto de asociaciones del país y ponernos todos a una para lograrlo en el ámbito estatal.

Pero el objetivo de la obligatoriedad era poner freno al fraude en el sector y a la actividad de personas escasamente profesionales.

La puerta de ese fraude seguirá abierta, pero hemos dado un paso adelante, porque el consumidor podrá saber que el registro voluntario servirá como filtro y que la agencia que esté dentro cumplirá con esos requisitos. De lo que se trata es de hacer que los consumidores conozcan su existencia, y que apuesten por trabajar con las que estén en él. En la reunión que hemos mantenido con el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, le hemos pedido que impulse campañas para dar a conocer esta iniciativa.

¿Tiene sentido que se trate de una medida diseñada por el anterior Gabinete de Francina Armengol, impulsada por el PSIB, que el actual Ejecutivo de Marga Prohens aceptó por considerarla positiva, y que ha sido tumbada por un Gobierno central presidido por un socialista?

No le vemos sentido. Suponemos que es un problema político, y lo único que les pedimos es que se pongan de acuerdo, porque es en interés de todos, de los agentes inmobiliarios, pero sobre todo de los consumidores. Que nuestra actividad esté bien regulada interesa a todo el mundo. Pero parece que los dos partidos no quieren ponerse de acuerdo.

Salud del sector

¿Cuál es el estado de salud del sector y los niveles de fraude?

Ha mejorado, sobre todo a raíz de la creación de asociaciones como la nuestra, porque para entrar ya exigimos una serie de requisitos de profesionalización y buena praxis, con un mínimo de cinco años en el sector. ¿Seguirá viniendo gente poco profesional? Seguirá pasando, por desgracia.

Respecto al registro obligatorio, antes ha comentado que iniciarán contactos con otras asociaciones. No se rinden.

En absoluto, va a ser el siguiente paso que queremos dar, y ya hemos hablado con el presidente que agrupa a las asociaciones para buscar un camino común.

Una denuncia expuesta por su antecesor en el cargo es que la fuerte entrada de nuevas agencias inmobiliarias en Mallorca se está viendo acompañada por parte de algunas de una valoración excesiva de los inmuebles para que el propietario los ponga en sus manos.

Por desgracia esto no es nuevo, y el resultado puede ser que la vivienda esté años sin venderse. Hay agencias que no son profesionales y no hacen un estudio previo del mercado. El propietario quiere oír la oferta más alta, pero nuestra tarea es convencerle de que el precio debe de ser el de mercado y el que permita la venta ahora, no dentro de cuatro o cinco años.

¿Por qué en Mallorca solo se proyectan viviendas para clientes de alto poder adquisitivo?

El principal problema es la falta de suelo. El último gran desarrollo, como es la zona de Nou Llevant, ha ido dirigido principalmente a la clientela de alto nivel. Pero no hay suelo para las clases medias. Es un problema muy grave que precisa de una solución ya. Porque actualmente ya no pueden acceder a una residencia en la isla incluso personas con un buen empleo, y eso es algo que no pasaba hace 15 años. Mallorca ha ido creciendo en población y la cifra de nuevas viviendas se ha reducido, especialmente las plurifamiliares. Pero hacen falta medidas inmediatas, como las que está fijando el Govern con inmuebles a precio limitado destinados a los residentes.

El anterior presidente de ABINI afirmaba que ni los extranjeros quieren pagar ya algunos precios que se piden en Mallorca.

Es cierto, y por eso hay casas de lujo que llevan años en el mercado. Para empezar, el precio de la construcción se ha disparado, y hay que añadir lo que se tarda en conseguir una licencia. Y también hay propietarios con expectativas muy altas a la hora de valorar su inmueble.

Arenas pone en valor las nuevas medidas del Govern del PP / B. Ramón

Precios en el segmento del lujo

¿En qué tramo de precios nos movemos actualmente en el mercado mallorquín de la vivienda de lujo?

Entre Palma y Andratx, que es la zona en la que trabajo, es muy difícil encontrar un chalé de nueva construcción por menos de cuatro millones de euros. Por ejemplo, hemos cerrado una operación para la compra de tres solares sin edificar por 17 millones de euros. En vivienda construida, la operación más elevada en la que he participado ha sido por nueve millones y medio.

Hace poco salió un estudio de Caixabank señalando que el aumento de las ventas a extranjeros en Baleares crecía de forma muy moderada frente a las elevadas tasas de otras zonas como Alicante. ¿Hay gente que se marcha a otros lugares por el elevado coste de vida de Mallorca?

Me ha pasado con algunos clientes, que han vendido la propiedad en la isla para trasladarse a Alicante o a Galicia, especialmente entre personas que se han jubilado o están próximas a hacerlo. Es caro vivir aquí. No son muchos casos, pero sí está pasando.

¿Qué previsiones manejan para este año en el segmento del lujo con una economía alemana en recesión?

Se está notando el problema entre la clientela alemana, que cuando ve problemas económicos cierra el bolsillo. Quizás se nota más entre los que buscan una vivienda para sus vacaciones, porque además hay clientes alemanes y británicos que vienen a vivir a la isla y buscan integrarse. Eso hace que la demanda se mantenga más o menos estable respecto al año pasado.

Su sector ha tenido que afrontar el debate sobre si es necesario limitar la compra de viviendas por extranjeros. ¿Lo comprenden?

Todo lo que está vinculado al sector inmobiliario supone un 25% del PIB balear. No todo lo compran extranjeros, pero el impacto puede ser brutal e indirectamente otros muchos sectores se verían afectados, desde el comercio e incluso las clínicas. Además estamos en Europa bajo unas condiciones de libertad de movimiento de personas y de bienes.

¿Pero la demanda extranjera no es responsable en mayor o menor medida del aumento de los precios de la vivienda?

En algunas zonas es posible, como en el Port d'Andratx. Pero no buscan en todas las zonas de la isla, no podemos responsabilizar al extranjero del encarecimiento que ha registrado la vivienda en el conjunto de Mallorca. El gran problema es la falta de suelo y el crecimiento de la población.

¿Cómo valoran las medidas que está tomando el Govern de Marga Prohens en materia de vivienda?

Positivamente, están haciendo muchas cosas aunque habrá que ver el resultado. Por ejemplo, el programa Alquiler Seguro es una muy buena medida porque da seguridad al propietario y al inquilino se le ofrece un precio razonable. Ojalá funcione porque hay mucha vivienda vacía y es necesario que salga al mercado. Y el precio limitado también es positivo para las clases medias.

¿Qué prioridades se ha marcado al acceder a la presidencia de ABINI?

La primera es profesionalizar el sector mediante el registro de las agencias. Vamos a seguir organizando cursos dirigidos a nuestros asociados para que sobre todo estén al día de cualquier cambio normativo. Queremos ayudar a impulsar la vivienda asequible y participar en el observatorio que se va a crear y poder facilitar información sobre lo que busca el cliente. Y también favorecer una mayor colaboración entre agentes inmobiliarios para dejar de vernos solo como competidores.

Suscríbete para seguir leyendo