Almallutx sale más barato que Núria Riera

Las siglas ITS no responden a Impuesto de Transmisión Sexual sino a Impuesto de Turismo Sostenible, que quedará para siempre como la ecotasa, una de las primeras de Europa en su género. La izquierda desvirtuó el gravamen hasta convertirlo en una denigrante financiación de estructuras consagradas a fomentar el turismo salvaje, a costa del territorio. No hubo solo perversión, sino inversión.

En su concepción originaria, la ecotasa se creó para comprar fincas como Almallutx, por lo que su salvación de los fondos buitre y de los buitres sin fondo hubiera resultado inmediata. Con la ecotasa traicionada, la primera reacción burocrática ante la sabia decisión del Consell de adquirir Almallutx consiste en esbozar necesidades más urgentes que desaconsejarían la transacción. Es curioso que todas ellas conciban al territorio como un espacio a destruir.

El precio es secundario en la resolución eléctrica del Consell, incluso puede omitirse la contradicción del rescate al gremio de los propietarios privados, que operan bajo el lema de que «yo en mi casa hago lo que quiero». En la política de gastos comparativos, Almallutx le sale más barato a la institución insular que Núria Riera, aun en el caso muy hipotético de que la portavoz del PP que se comporta como una emperatriz cumpliera con su horario laboral o tuviera una utilidad definida.

Los regalados 130 mil euros anuales y públicos que recibe Riera suponen un dispendio faraónico, por comparación con la preservación de una pieza sagrada de Mallorca. La magia de las cifras ha querido que el precio de Almallutx multiplique por diez al sueldazo de la portavoz del PP, cuando la tasación comparada de ambos dispendios es de mil a uno.

Y conste que la propia Riera está de acuerdo con el diferencial de rentabilidad, puesto que votará la compra en el pleno del Consell. La única divergencia con la operación surge en lo tocante al día después. Ni fines educativos ni turísticos, los ecologistas y excursionistas han sido tan perniciosos para la preservación como la Iglesia con mayúsculas en el vecino Lluc, reconvertido en un feo hotel con 268 plazas. Hoy mismo, Balears es la única región europea que registra un crecimiento incluso vegetativo. Solo la montaña tiene derecho a sentirse una víctima en esta isla. n

