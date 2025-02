Los veterinarios de Baleares auguran muertes de animales por falta de medicamentos en las farmacias

La patronal que representa a las clínicas veterinarias de Baleares, ejercida a través de la la confederación CEVE, ha advertido esta mañana que la nueva regulación sobre la limitación de prescripción de antibióticos a los animales de compañía va a aumentar la mortalidad, debido a que las farmacias no van a disponer de los medicamentos adecuados para su curación.

El presidente nacional de esta confederación empresarial, Sebastià Rotger, acompañado por el delegado en Baleares, Andreu Oliver, han evidenciado el enfrentamiento que mantiene en estos momentos la patronal, que representa a todas las clínicas veterinarias, con el Colegio de Veterinarios de Baleares, que sí defiende este real decreto, que impone limitaciones al uso de determinados fármacos.

Rotger destacó el amplio seguimiento que tuvo el paro de una hora acordado la semana pasada por las clínicas, lo que demostraba que los profesionales están en contra de estas restricciones. Esta normativa, que se aprobó hace más de un año, pero que hasta ahora no se había aplicado, obliga al profesional sanitario a rellenar unos formularios burocráticos para justificar la prescripción de un determinado medicamento, sobre todo cuando se trata de antibióticos.

Por su parte, Andreu Oliver explicó que medicar a un animal es “muy complejo”, ya que depende de la raza y del tipo de animal. Además, es muy importante imponer un tratamiento en base al peso del perro o del gato. Por ello, los veterinarios “queremos continuar medicando a nuestros pacientes en base a criterios científicos y no según lo que marca un real decreto”.

Hasta la fecha las clínicas veterinarias han podido entregar a los dueños de los animales los medicamentos, que tienen en stock, para lograr la curación. En función de la especialidad de cada profesional, se suelen disponer de entre 25 a 30 tipos de medicamentos distintos en cada clínica. “La entrega de un medicamento no supone un gran negocio para la clínica, se hace para que el tratamiento sea más efectivo”, aseguran. Sin embargo, según los representantes de la patronal, a partir de ahora se va a controlar mucho más esta entrega de fármacos y los tratamientos se basarán en los principios activos de los medicamentos, que inicialmente se limitará a diez. Los representantes de la patronal señalaron que los veterinarios se verán obligados a iniciar con sus pacientes tratamientos "que saben que no van a funcionar" y que una vez que se demuestre este fracaso se podrá optar por otros fármacos, siempre y cuando el profesional justifique su uso.

La patronal afirma que los medicamentos en las farmacias suelen ser escasos. Explicaron que existe un intento de acuerdo entre los colegios de Veterinarios y los farmacéuticos para que se garantice la existencia de estos fármacos que cubren estos diez principios activos. Sin embargo, tanto Rotger, como Oliver, han asegurado que estos diez fármacos distintos son insuficientes para curar el amplio abanico de enfermedades que sufren los animales de compañía. Alertaron que el dueño del animal tendrá que esperar, como mínimo, una semana para conseguir en la farmacia un determinado medicamento, que no está en stock, y que en este tiempo de espera puede empeorar la enfermedad y provocar la muerte. En cambio, los veterinarios tienen acceso en unas 24 horas a este medicamento concreto, siempre que no esté en las existencias que maneja la propia clínica, que tiene a su disposición mucha más variedad de fármacos que en las propias farmacias. Las medicinas para animales representa un porcentaje mínimo de las ventas que se realizan en las farmacias. Por ello, se teme que habrá graves problemas de almacenaje de estas sustancias, por la poca salida que tienen en el mercado. Ante esta situación que puede producirse en un futuro los profesionales sanitario auguran que este real decreto supondrá un aumento de las muertes de los animales de compañía, debido sobre todo a las restricciones en los tratamientos.

Los empresarios se quejan también de las cuantías de las multas que impone la nueva ley, que en el caso más grave alcanza el millón de euros. Aseguraron que cada veterinario está obligado a dedicar más de una hora al día para rellenar los documentos burocráticos que impone esta nueva normativa. Además, según señaló Oliver, “cada vez que un veterinario prescribe un fármaco no sabe si lo van a multar o no. Así no se puede trabajar”. Hasta ahora la patronal tiene constancia de una multa de 90.000 euros, acordada por la dirección general de Farmacia, impuesta a un veterinario de Mallorca por incumplir este real decreto sobre la prescripción de fármacos.

Los representantes de esta patronal recordaron que prácticamente en la mitad de los hogares hay presencia de un animal de compañía. "Si el perro o el gato enferma y no recibe el tratamiento adecuado, esta enfermedad se transmite al resto de la famili". Por ello, advirtieron que es un problema que afecta a la salud pública en general.

Los dos representantes de la patronal fueron muy duros con la postura que mantiene el Colegio de Veterinarios de Baleares, que apoya esta nueva normativa. Aseguraron que es la única institución colegial del país que está en contra de la opinión mayoritaria de la profesión, que augura graves consecuencias en la aplicación de esta normativa. Los empresarios aseguraron que no han tenido ninguna reunión con los responsables de la institución colegialr. La única comunicación se ha realizado a través de correos electrónicos.

Los profesionales sanitarios aseguran que habrá nuevas movilizaciones en contra de esta normativa y que los veterinarios de Baleares se sumarán a todas estas iniciativas para conseguir la derogación de este decreto ley. De momento no se ha concretado un calendario de protestas, salvo algún acto que está previsto que se celebre en Madrid.