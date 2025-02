Estos son los mejores coches eléctricos de menos de 35.000 euros, según la OCU

La compra de un coche siempre supone un gran gasto, pero si además, la idea es unirse a la movilidad sostenible, el precio se dispara. O eso piensa todo el mundo. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado unos 40 coches por menos de 35.000 euros, teniendo en cuenta aspectos como seguridad, estabilidad, comportamiento en carretera y autonomía y, de estos, ha seleccionado tres con mejor relación calidad-precio:

desde 34.500 euros. Potencia: 204 CV. Longitud: 4,69 metros. Autonomía media ciudad/carretera: 412 km. Consumo: 17 kWh/100 km (2,6 €/100 km). Para la OCU, lo mejor de este coche es su autonomía y el equipamiento de seguridad. Lo peor: los frenos, según sus análisis. VW ID.3 Pro 58 kWh: desde 34.835 euros. Potencia: 204 CV. Longitud: 4,26 metros. Autonomía media ciudad/carretera: 337 km. Consumo: 19,3 kWh/100 km (2,9 €/100 km). La OCU destaca la comodidad de conducción y su comportamiento en carretera. En contraposición, considera que algunos mandos son poco accesibles: solo a través de la pantalla central.

Citröen e-C4 X 50 kWh: desde 31.090 euros. Potencia: 136 CV. Longitud: 4,58 metros. Autonomía media ciudad/carretera: 310 km. Consumo: 16,7 kWh/100 km (2,5 €/100 km). La OCU resalta de este modelo su bajo consumo de electricidad, pero valorar negativamente su visibilidad trasera.

A diferencia de la creencia popular, en apenas un año se ha multiplicado por dos el número de modelos eléctricos económicos. Esto se debe, según la organización, a la llegada al mercado de marcas chinas más competitivas con respecto a los fabricantes europeos, americanos, japoneses o coreanos.

Sin embargo, esta idea no parece todavía calar en nuestro país: en España, apenas el 5,6% de los coches nuevos son 100% eléctricos. Es cierto que todavía no hay coches eléctricos de segunda mano y los eléctricos siguen siendo más caros que los de combustión. No obstante, la OCU informa a los consumidores que los eléctricos se amortizan en menos de 100.000 km.

No es el único motivo: la falta de electrolineras para recargar la batería, especialmente en municipios y carreteras, aún provoca desconfianza a la hora de decantarse por un vehículo sostenible. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios considera imprescindible mejorar la infraestructura de recarga, impulsando la instalación de cargadores públicos en cada rincón de nuestro país.

Otra de las recomendaciones de la OCU para activar su compra es volver a poner en marcha el Plan Moves III, que permitiría beneficiarse de descuentos de hasta 7.000 euros. Además, insiste en que estas ayudas deben gestionarse de manera automatizada, con el objetivo de que el descuento se aplique directamente en la compra, y no le lleguen al comprador meses después.