Prohens recuerda a Galmés que debe ser él quien cese a Núria Riera

Después de una semana en que nadie dentro del Partido Popular entiende cómo Núria Riera puede seguir al frente de la portavocía del partido en el Consell de Mallorca, generando una incomodidad evidente tanto en la cúpula como en la militancia, la presidenta del Govern, Marga Prohens, remarca que "no es un cargo político" ni del Govern ni del Parlament, por lo que deja en manos del presidente de la institución insular y compañero de partido, Llorenç Galmés, la decisión de relevar a la dirigente popular.

Sin poder esconder el hastío que le produce esta cuestión, Prohens aseguró ayer en el Parlament que "nunca defenderé ausencias injustificadas de ningún funcionario" en referencia al caso de absentismo laboral de Núria Riera, quien abandona en más de una veintena de ocasiones su lugar de trabajo como funcionaria de la Comunidad Autónoma para ejercer como portavoz del partido a pesar de que la ley lo impide.

El proceso se está alargando más de lo que gustaría al Govern. El tema sigue marcando la agenda, la presidenta y los consellers se ven obligados a responder las preguntas sobre esta cuestión. Todo ello mientras los votantes no esconden su malestar. De momento, Prohens defiende que primero se tiene que abrir un "periodo de comprobaciones" para saber si estas ausencias son injustificadas ―el registro horario del propio Govern demuestra que se ausenta para ejercer de vocera del partido― y remarca que "defenderemos siempre", desde el máximo respeto a los funcionarios, el "escrupuloso cumplimiento" de las obligaciones de los trabajadores públicos.

La presidenta, que curiosamente se refiere a esta cuestión como "el caso del que usted me pregunta", recalca que la compatibilidad es "perfectamente legal" y reivindica que su Govern "no se esconde, no se pone de perfil y no mira a otro lado".

En este sentido, insiste en que actuarán como lo harían "con cualquier funcionario", por lo que se abrirá un procedimiento de información reservada en el que se nombrará un instructor que pueda pedir toda la información necesaria y hacer las "comprobaciones pertinentes". Más adelante, y en base a las conclusiones que extraiga el instructor, responderán "oportunamente".

"He sido muy contundente y clara. No permitiré difamaciones gratuitas contra mi partido o cargos. Este es un caso concreto. Actuamos hasta donde podemos hacerlo ante una persona que no es un cargo político del Govern ni del Parlament", afirma la presidenta.

Més pide decisiones políticas

En su turno de pregunta, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, denuncia que no se trata de un caso normal porque afecta a una funcionaria que se ausenta de su lugar de trabajo para realizar trabajos para el PP: "¿Me puede asegurar que Núria Riera está ahora mismo en su puesto de trabajo? Si la respuesta es que no, tenemos un gran problema. Pero si ha tenido que hablar con alguien para asegurarse de que sí, también tenemos un problema".

Apesteguia recuerda tres días concretos en que Riera se ha ausentado de su trabajo. El 12 de junio la portavoz del PP ficha en su puesto de funcionaria pero se va a hacer una rueda de prensa del partido en el Consell. El 25 de junio no acude al trabajo alegando indisponibilidad, pero realiza una rueda de prensa en nombre del PP. Además, el 9 de enero no va a trabajar alegando deber inexcusable para acudir a una reunión que solo dura dos horas, por lo que debería cumplir con su horario laboral.

"Todo esto sale en la documentación facilitada por el Govern, por lo que usted tiene la responsabilidad de tomar una decisión. Que se abra el expediente y se sigan todos los pasos, pero también le exijo decisiones políticas", insiste Apesteguia.

El PSOE habla de "encubrir"

Por su parte la diputada del PSOE Mercedes Garrido acusa al director general de Función Pública, la consellera y la presidenta de "encubrir, justificar, permitir y amparar" el absentismo laboral de Núria Riera.

La diputada socialista pide si el encargado de investigar a la portavoz del PP en el Consell será el director general de Función Pública, Antoni Mesquida, "amigo personal" de Riera. Mesquida ya fue director general del mismo ámbito cuando Riera era consellera con José Ramón Bauzá, quien tiene el despacho cerca: "Es el primero que tendría que ver cada día que esta señora faltaba a su lugar de trabajo".

