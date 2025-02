Jaume Deyà, arqueólogo del yacimiento de Almallutx: “Si la finca la compra un fondo de inversión, nosotros tiraremos la toalla”

El codirector de las excavaciones en el yacimiento de Almallutx, Jaume Deyà, es una de las personas que mejor conoce la finca homónima de la Serra de Tramuntana que ahora sale a subasta por una disputa entre herederos. Tal y como ha publicado en primicia este diario, una parte de la finca sale a subasta porque sus titulares - los de esta parte de la finca, no los de la otra parte, que nada tienen que ver en esta disputa sobre la que una juez ha dictaminado una resolución de subasta- no han logrado ponerse de acuerdo sobre el reparto de la propiedad. “Además de los valores patrimoniales que presenta como yacimiento arqueológico, Almallutx tiene otros puntos fuertes, como el educativo e incluso el turístico. Todo ello la elevan a bien de interés general”, explica el historiador de Sóller, partidario de que el Govern o el Consell se presenten en la puja para ejercer el derecho de tanteo y retracto, extremo sobre el que todavía no se han pronunciado ninguna de las dos instituciones. “La finca está dentro del GR-221 o Ruta de Pedra en Sec, es decir, está dentro de la gran ruta de la Serra de Tramuntana que va de norte a sur. El camino original que va a Tossals Verds pasa por las casas de Almallutx”, cuenta Deyà. “Ahora mismo para ir a Tossals Verds hay que tomar una desviación artificial que se conoce como sa canal. Si la finca acaba siendo pública, se podría recuperar el camino original, que es público y no se utiliza”, explica.

Almallutx también tiene una ubicación estratégica: “Está entre dos fincas públicas, Cúber y Tossals Verds. Si las instituciones la compraran, todo ese gran conjunto sería público. Se trataría de una extensión que iría desde el Barranc de Biniaraix hasta Lloseta. Almallutx quedaba ahí en medio como un lugar central que permanecía en manos privadas”, señala. “Además queda la parte del embalse que también es pública y gestiona Emaya”, indica Deyà.

Arqueólogos en excavaciones en el yacimiento de Almallutx / .

Para el arqueólogo, la finca es un símbolo. “Si tras la subasta, queda privatizada y la Administración no la compra, se estará dando el mensaje de que la Serra de Tramuntana está en venta. Y se daría la imagen de que todo un paisaje cultural y protegido se ha convertido en un jardín de lujo”, considera.

“Si la finca acaba en manos de un fondo, ya será la guinda del pastel para nosotros, que llevamos desde 2011 trabajando en el yacimiento sin ningún tipo de ayuda pública. De hecho, si la historia termina así, nosotros tiraremos definitivamente la toalla con el yacimiento”, confiesa.

“Almallutx ha de estar por encima del tema privado. Es como si Lluc se quisiera vendar a un fondo de inversión. Son lugares de referencia de la historia de Mallorca”, indica. “Son casos en los que lo público debe ir por encima de los intereses privados”, sentencia.

Hay que recordar que la finca sale a la venta por un precio de salida de 1,3 millones de euros, el 70% del valor en el que está tasada, extremo recogido en la resolución judicial. El valor de la finca proviene de una tasación oficial llevada a cabo por el Colegio de Agentes de la Propiedad de Baleares y que fue solicitada por la justicia.

