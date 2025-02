Dos investigadoras suecas explican en Palma la importancia de la desconexión digital: "La industria se ha convertido en una competición por nuestra atención"

El tiempo de uso de las nuevas tecnologías y su impacto sobre la vida del individuo que las consume se ha convertido en los últimos años en un tema capital incluido en el debate sobre cómo afrontar la arrolladora expansión de lo digital en esta nueva era. Por ello, el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) ha invitado a Trine Syvertsen y a Gunn Enli, dos profesoras e investigadoras de la Universidad de Oslo, a exponer sus conocimientos y conclusiones sobre la desconexión digital, los medios y la autenticidad. "Hace unos 15 años aparecían las redes y los primeros smartphones y mucha gente pensaba que serían una puerta hacia la libertad y la democracia. Pero, sin ir más lejos, sobre 2014 ya empezamos a escuchar palabras como offline o desconexión", arrancaban.

Syversten empezaba su intervención estableciendo una pequeña cronología sobre la evolución del debate sobre las nuevas tecnologías: desde su aparición y la esperanza de que hicieran del conocimiento algo horizontal, pasando por el nacimiento de las "vacaciones para desconectar un poco", hasta el salto a la esfera política de estos temas. "Desde 2020 vemos que es algo que ya aparece en más discusiones colectivas. Se habla en la iglesia, en la familia, en el trabajo; hay un debate abierto sobre la desconexión digital, incluso a nivel legislativo", añadía.

Una vez explicado que la sociedad se encuentra en una especie cresta de lo digital, hecho que ha encendido las discusiones sobre el tema y la investigación sobre su impacto real, Enil profundizaba sobre la autenticidad del ser humano, "difícil de encontrar si estás todo el tiempo conectado". "Una de las motivaciones para desconectar es conectar con uno mismo y aislarse del universo, de las redes sociales. Pero esque además de uno mismo también está la búsqueda de las relaciones auténticas, que no creo que se consigan si cada vez que veo a una pareja en un restaurante están mirando el móvil", explicaba la investigadora.

El negocio de la atención

"Cuando estás haciendo scrolling y estás solo mirando tu móvil, podrías estar en cualquier sitio, porque no estás totalmente presente". Enil cuenta que la abstracción que uno sufre cuando se sumerge en su móvil le evade del entorno y de sus compañías y que eso merma la atención del individuo. "Solamente pensando en el lugar o mirando alrededor puedes recuperar tu atención, porque lo básico es que además las compañías que tienen las redes y todo eso solo quieren tu atención. Eso se ha convertido en una competición por nuestra atención y creo que es a día de hoy algo más valiosos que el petróleo, y necesitamos ser más conscientes de ello".

"El lugar en el que la industria te encuentra es tu móvil", añadía Syversten. "El trabajo en la industria es hacer que sigas haciendo eso, quieren que todo el rato mires el móvil mandándote notificaciones y cosas para captar tu atención. Ese es ahora el negocio", lamentaba.

Checking cycle

Ambas investigadoras también trataron un tema importante que refleja el impacto que tiene el móvil sobre el usuario. "Cada uno de nosotros tenemos nuestro checking cycle. Se construye con cada vez que miramos el móvil, cuantas veces lo cogemos para mirar algo. La investigación señala que al principio solo lo coges cuando te llega un mensaje y lo miras y ya está. Pero después vuelven a mirarlo por otra cosa y miras el tiempo también. Y se vuelve a repetir. Y de repente has mirado el tiempo, que no ha cambiado, tres veces en cinco minutos. Es lo que todos hacemos ya, coger el móvil por impulso", explicaba Syvertsen.

La docente de la Universidad de Oslo añadía además que, lo que en un principio es una necesidad, rápido se convierte en problema. "La cosa está en cuando pasas de quedarte diez minutos mirando el móvil a de repente haber estado dos horas sin darte cuenta". Confiesa que los humanos tenemos dificultades para no estar conectados pese a la responsabilidad que tenemos sobre nuestras acciones, y enfoca el problema hacia la industria y no hacia el usuario. "El móvil materializa el encuentro entre la industria y nosotros. En nuestra investigación vimos que se pone como una responsabilidad del individuo el estar todo el tiempo conectado, pero esa persona no tiene los medios para ser responsable y luchar contra esta situación, además de estar un poco desamparado. Por eso es importante que se traslade el debate a esferas políticas y se empiece a regular más", sentenciaba.