La discoteca Social Club vuelve al paseo Marítimo de Palma con el doble de aforo

"Con mucha tristeza" llegó "el momento que todos temíamos", se despedía en una entrada en Instagram la discoteca Social Club el pasado 5 de abril. Al popular establecimiento de ocio nocturno se lo llevó por delante la reforma del paseo Marítimo de Palma. El local fue expropiado y entregó las llaves días después, el 29 de abril. Los propietarios se despedían agradeciendo "desde lo más profundo de nuestro corazón" todos "los momentos increíbles que hemos compartido". Su último deseo ("See you on the other side!", "¡nos vemos en el otro lado!") se ha cumplido: reabrirá justo enfrente, ocupando todo el espacio de los bajos del hotel Gran Meliá Victoria.

Según ha sabido este diario, el nuevo Social Club, que regresa con solo uno de sus propietarios originales, ocupará al completo la parte de abajo del Gran Meliá Victoria (hotel que ahora está en plena reforma), en el mismo lugar donde estuvo, entre otros locales de ocio, la discoteca Victoria.

En este nuevo espacio el establecimiento de ocio nocturno, con el doble de capacidad de su antiguo enclave, va a multiplicar por dos su aforo.

Apertura en temporada

Ahora se está llevando a cabo la reforma integral de los bajos del hotel. Este espació es propiedad de la sociedad creada entre Meliá, GMA y Bankinter, surgida tras el acuerdo de 2021, por el que ocho hoteles de la hotelera pasaron a este ente, incluido el Gran Meliá Victoria.

También el hotel de Meliá, cuya reapertura está prevista para antes de Semana Santa, está siendo sometido a una profunda modernización con una inversión de diez millones de euros.

La discoteca Social Club estima poder inaugurar su nuevo local este verano 2025, apuntan fuentes cercanas.

La Autoritat Portuària de Balears (APB) y la Delegación de Gobierno consideraron imprescindible la demolición de la discoteca y su pasarela para completar la reforma del paseo Marítimo por lo que procedieron a la expropiación forzosa del inmueble llevándose por delante "nuestro querido Social Club", lamentaron entonces los propietarios. Los trabajos de demolición empezaron el pasado mes de julio, pero se tuvieron que paralizar al descubrir partes construidas con amianto y después se retomaron en septiembre. Quedaba pendiente por demoler el puente de acceso al antiguo hotel Mediterráneo, que se llevará a cabo este sábado 22.

"No podemos expresar con palabras el trato vejatorio que hemos recibido durante los últimos cuatro años desde que se nos informó de la intención de eliminar nuestro local del paseo Marítimo", denunciaron en su momento desde Social Club. Las últimas palabras de aquel triste post no podían ser más premonitorias: "See you on the other side!".