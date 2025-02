Condenado a tres meses de cárcel por delito electoral por no acudir a la mesa como vocal en Palma

Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a un joven a tres meses de prisión por un delito electoral por no acudir a la mesa a la que había sido designado como vocal en las pasadas elecciones generales del verano de 2023.

El acusado reconoció los hechos ayer por la mañana ante la magistrada durante la vista oral celebrada en la sede judicial de Vía Alemania.

El joven admitió los cargos y se conformó con una pena de tres meses de cárcel. Inicialmente, la fiscalía reclamaba para él una condena de medio año de prisión como autor responsable de un delito electoral, pero ayer rebajó su petición a la mitad.

El ciudadano, de nacionalidad española y que carece de antecedentes penales, no deberá ingresar en un centro penitenciario por estos hechos. La magistrada le ha suspendido la pena de prisión con la condición de que no cometa ningún delito por un periodo de dos años.

El sospechoso no compareció a las votaciones del pasado 23 de julio de 2023, pese haber sido seleccionado para formar parte de una mesa electoral en calidad de vocal en uno de los colegios electorales de la ciudad.

Según destaca la acusación pública, el joven “no presentó excusa ni alegó motivo de incomparecencia” ante la junta electoral de zona.

Su abogado defensor y la fiscal alcanzaron ayer un acuerdo, lo que evitó la celebración del juicio. El acusado confesó los hechos y se declaró responsable de un delito electoral ante la sala. También aceptó la pena propuesta por el ministerio público.

Tras el pacto al que llegaron las partes, la magistrada dictó sentencia ‘in voce’ contra él y le impuso tres meses de prisión, que no tendrá que cumplir, así como su inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El fallo ya es firme porque ninguna de las partes implicadas lo va a recurrir, según confirmaron en la vista.

Reiterados casos en los juzgados

Este caso no es único en los tribunales de las islas. No es la primera vez que llegan a los juzgados de lo penal de Palma este tipo de causas. Más de una docena de ciudadanos de la isla se han sentado en el banquillo de los acusados en los últimos meses por delito electoral por no haber comparecido a las mesas a las que habían sido designados tanto en las pasadas elecciones autonómicas y municipales como en las generales, celebradas en 2023. Normalmente, las penas impuestas en estos procedimientos son multas o pequeñas condenas de prisión de no cumplimiento.

Este último caso se produjo en Palma, el pasado 23 de julio de 2023, día en el que tuvieron lugar las elecciones generales en toda España. El acusado había sido seleccionado para integrar en calidad de vocal una mesa electoral en uno de los colegios de la ciudad, situado en el distrito 4. El joven no compareció para la conformación de la mesa. Tampoco presentó excusa ni alegó motivo de incomparecencia ante la junta electoral de zona. Al no haber atendido a sus obligaciones como ciudadano, se le acusó de delito electoral.

