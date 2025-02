Nuevos problemas con Ryanair en Mallorca: un pasajero tiene que pagar 90 euros más porque el equipaje de mano es un centímetro más grande

Nuevos problemas en un vuelo a Mallorca con Ryanair. Si la semana pasada salió a la luz que pasajeros de la aerolínea tuvieron que pagar altas tasas adicionales porque supuestamente llevaban demasiado equipaje de mano, ahora resulta que el hecho no es un caso aislado.

A Pierre K. también se le pidió que pagara el vuelo de Manchester a Palma del 1 de febrero porque su equipaje era supuestamente demasiado grande . "Uno de los empleados me pidió que metiera mi maleta en el medidor. Hablaba en voz alta, de forma incomprensible y con irritación", describe el pasajero la situación. Pierre K. lo hizo sin discusión. "Mi maleta encajaba perfectamente en todas las direcciones. Solo en el lado abierto del marco, el panel de la maleta sobresalía aproximadamente un centímetro del marco", afirma. El empleado entonces señaló groseramente que se trataba de exceso de equipaje, que ya no era equipaje de mano y que debía colocarse en la bodega de carga.

Alto pago adicional después de la discusión

Los empleados de Ryanair exigieron entonces a Pierre K. un total de 91 euros, que éste finalmente pagó tras una breve discusión. Sin embargo, su maleta de mano no tuvo que ser colocada en la bodega de carga como solicitó el empleado, porque el pasajero insistió en llevarla como equipaje de mano, tal como había pagado . A pesar de las objeciones del empleado, encajó en el portaequipajes sin ningún problema. "Como vivo en España y viajo mucho durante periodos cortos de tiempo, hace años que compré una maleta de mano adecuada. Me confirmaron previamente que cumple con la normativa vigente ", ha explicado Pierre K. a Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca.

La maleta del pasajero cabía fácilmente en el portaequipajes del avión / Privado

Nunca había tenido problemas con Ryanair

"Nunca he tenido ningún problema con Ryanair, siempre he volado con la misma maleta y nunca he tenido ninguna queja ", asegura. "Reservé cuatro vuelos juntos. En total pagué unos 70 euros por el recargo por equipaje de mano en todos los vuelos. Ahora tengo que pagar 90 euros por una maleta que no es ni un centímetro más grande. Es una locura ", se queja el pasajero.

La reclamación del pasajero a Ryanair quedó inicialmente sin respuesta. Preguntado sobre el tema, un portavoz de la compañía simplemente explicó: "El pasajero reservó una tarifa prioritaria para este vuelo de Manchester a Palma el 1 de febrero, lo que le permitía llevar a bordo un pequeño artículo personal y una maleta de mano de 10 kg. Como la maleta de mano excedía el tamaño permitido, el proveedor externo del aeropuerto de Manchester le cobró una tarifa de equipaje estándar por almacenar la maleta de mano".