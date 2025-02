Més y PSOE denuncian que el Govern conocía desde hace meses el absentismo laboral de Núria Riera

Més per Mallorca y PSIB-PSOE denuncian que el Govern de Marga Prohens conocía el caso de absentismo laboral de Núria Riera desde hace meses. Ambos partidos pidieron toda la información sobre la portavoz del PP en el Consell en julio de 2024 y recibieron los documentos en septiembre, por lo que el ejecutivo autonómico sabía que la dirigente popular estaba en el punto de mira por su supuesta incompatibilidad. Pese a ello, Riera ha seguido ausentándose de su puesto de trabajo para ejercer como portavoz.

El líder de Més, Lluís Apesteguia, exige a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que aclare si considera justificable que una funcionaria pueda abandonar su puesto sin permiso para trabajar para su partido político y si defiende las ausencias de Riera: "Debe explicar si esta permisividad se extiende a todos los funcionarios afines al PP o si es un caso puntual".

Por su parte el PSIB-PSOE ha presentado una batería de preguntas escritas para que el Govern aclare qué vacaciones ha disfrutado Núria Riera en 2023, 2024 y enero de 2025; qué días de asuntos propios ha tenido; cuántos permisos retribuidos ha solicitado, y qué control horario se ha realizado desde el segundo semestre de 2024.

El portavoz ecosoberanista subraya que su denuncia no se basa en conjeturas, sino en pruebas documentadas. "Tenemos todos los datos que nos permiten afirmar que Núria Riera se ausenta de su lugar de trabajo de forma injustificada para trabajar para el partido. Trabaja para el PP estando de baja y, cuando tiene una reunión, aunque dure media hora, no comparece en todo el día. No es una suposición, sino una afirmación", asegura.

Desde Més per Mallorca consideran que la única respuesta posible es la apertura de un expediente disciplinario contra Riera y la toma de decisiones políticas inmediatas. "Es injustificable que siga como consellera electa y portavoz del PP. Los partidos tenemos que decir claramente que estos casos son inaceptables. Son claramente ilegales y no pueden tener lugar", insiste Apesteguia.

El dirigente de Més también carga contra la reacción del PP balear, asegurando que las explicaciones dadas hasta el momento son totalmente insuficientes", y reclama a Prohens que asuma su "doble obligación" como presidenta del Govern y como líder del PP. "No puede permitir ciertos privilegios. La ciudadanía ve todo esto totalmente estupefacta. Incluso los propios votantes del PP no entienden por qué se le permite no solo cobrar casi el doble que la presidenta, sino abusar de una posición de privilegio y no ir a su puesto de trabajo", afirma .

Apesteguia advierte que el margen se está agotando. "¿Quién lo sabía y por qué lo toleraba? El beneficio de la duda se está acabando. No pueden alegar desconocimiento. Las respuestas ya las tenemos y, cuando hacemos esta denuncia con tanta contundencia, es porque tenemos todos los datos. No necesitamos que Riera nos cuente según qué milongas. Los papeles no mienten", sentencia.

Asimismo, los socialistas registran una solicitud de comparecencia de Riera con el objetivo de que aclare todos estos presuntos incumplimientos "flagrantes" en su jornada laboral, amparándose en el ejercicio de un cargo público, por una "cuestión de salud democrática".