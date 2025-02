Almallutx sale a subasta por una disputa entre herederos: un fondo americano pujará por la finca del Gorg Blau en Mallorca

Un fragmento importante de la historia de Mallorca sale a subasta. La finca Almallutx, donde se sitúan el mayor yacimiento islámico de la isla y también el embalse del Gorg Blau, será objeto de una puja pública después de que uno de los propietarios pidiera a la justicia la división de cosa común, un procedimiento legal que permite a los copropietarios de un bien poner fin a la situación de indivisión y repartir el bien entre ellos de manera equitativa. En el caso de Almallutx, los herederos no pudieron llegar a una acuerdo sobre la administración o disposición de la propiedad, tal y como relata a este periódico una de las partes titulares de la possessió, ubicada en Escorca, en plena Serra de Tramuntana. Por eso la justicia ha decretado ahora que el inmueble se subaste.

“No han querido distribuir las propiedades que hay en la finca, nunca se han querido poner de acuerdo con nosotros. Ellos [se refiere a los otros familiares titulares de la finca] decían que todo era de todos. Pero nosotros queríamos que todo quedara registrado y especificado qué parte es de quién, siempre he querido que todo quedara por escrito por el bien de mi hijo”, explica Alejandro Arozarena, padre de uno de los herederos de la finca, Marc Arozarena Llinás.

Almallutx, en Escorca. / Alejandro Arozarena

El precio de salida: 1,3 millones de euros

El decreto judicial para que se lleve a cabo la subasta ya se ha enviado a todas las partes. El precio de salida de la finca, según lo establecido en el escrito, será como mínimo de un 70% del valor de la propiedad, “que está tasada en 1,8 millones de euros, por lo que no se admitirán como punto de partida ofertas inferiores a 1,3 millones”, indica.

Arozarena explica que una agencia inmobiliaria en representación de una empresa americana ya ha contacto con él porque está interesada en adquirir la finca. “No me gustaría que cayera en manos de un fondo extranjero, es una finca con un yacimiento histórico muy importante y que tendría posibilidades como refugio público. No puedo ocultar que me gustaría que el Govern o el Consell la adquirieran para hacer un proyecto relacionado con la historia y la conservación del lugar”, comenta. “Si esta finca no es pública, se corre un elevado peligro de que el proyecto científico y arqueológico se pierda. En estos momentos, nosotros estamos dejando entrar a los arqueólogos, conocemos bien el proyecto. Pero, ¿qué pasará si la compra un fondo de inversión que nada sabe de la historia de Mallorca?”, se pregunta.

Según la ley, la administración pública podría ejercer el derecho de tanteo y retracto en la subasta. “Si el Govern quisiera intervenir en la puja y comprar Almallutx por 1,3 millones tendría preferencia y podríamos entrar en una negociación con el plazo de los pagos”, comenta Arozarena, uno de los dueños de la finca de Escorca. “Una vez vendida la finca, cada uno de los herederos se quedaría con el porcentaje que le toca”, señala.

La possessió de Almallutx. / Alejandro Arozarena

La historia de la herencia

Almallutx era “de la abuela de mi hijo y de la hermana de la abuela. Hubo discrepancias en las mediciones a la hora de repartirse la finca entre las dos, hubo un juicio y la finca quedó dividida en dos partes”, cuenta Alejandro. La parte de Almallutx que se va a subastar ahora, la de la abuela de su hijo, posteriormente “cayó en manos de cuatro hermanos, hijos de la abuela de mi hijo. Uno de esos hermanos era la madre de mi hijo, que falleció en 2016. Por eso mi hijo heredó su parte, un 25%”, explica Alejandro.

La porción de finca que ahora se subasta tiene algo más de 146 hectáreas. “La mitad hacia el embalse de Gorg Blau es nuestra parte, la de atrás es la que pertenecía a la hermana de la abuela de mi hijo. Una parte del yacimiento arqueológico está en nuestra parte”, confirma Alejandro Arozarena. Además de estas tierras, todas en zona ANEI, también entra en la puja parte de la possessió, una casa de 175 metros cuadrados útiles por planta (tiene dos).

Una parte de la finca se expropió para poder construir el embalse del Gorg Blau, “también se expropió la zona donde está el pequeño refugio”, explica.

La convocatoria de la subasta, en el BOE

“Llevo cinco años de lucha en los juzgados intentando sacar adelante la división de cosa común y ahora ya tenemos el decreto de la subasta. Una vez sea firme la resolución del juez, se anunciará la convocatoria de la subasta en el BOE”, comenta. La batalla judicial se inició en 2020, después de que cayera en saco roto un intento de compra de la finca por parte del Consell de Mallorca en 2017.

“Vino a visitar la finca el presidente del Consell en aquel momento, Miquel Ensenyat, junto al conseller insular de Cultura, Francesc Miralles, y la directora insular de Patrimonio, Kika Coll. Cuando comenté que las instituciones querían adquirir Almallutx, una de mis cuñadas alegó incompatibilidad porque estaba trabajando en el Consell, por eso no salió adelante la compra, pero creo que se podría haber inhibido, según me contó el propio presidente del Consell, fue él quien me lo dijo”, dice Alejandro. “Ante esta situación y al ver que nadie estaba por la labor de llegar a un acuerdo, decidí dar un paso hacia adelante y pedir la división de cosa común a la justicia”, subraya.

La resolución del juez para convocar la subasta es recurrible, las partes cuentan con cinco días hábiles para recurrir que empiezan a contar al día siguiente de la fecha en que se haya recibido la notificación de la resolución. Aunque tal y como consta en el texto, “la presentación del recurso no suspende los efectos del decreto”.

