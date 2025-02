El Govern del PP no logra ejecutar en once meses ni la mitad de las inversiones de 2024

El Govern de Marga Prohens no ha sido capaz de ejecutar durante los primeros once meses de 2024 ni la mitad de las inversiones que había prometido para todo el año, según los datos que el propio Ejecutivo balear ha facilitado al ministerio de Hacienda y que son utilizados por el PSIB para denunciar la «mala gestión» que se está llevando a cabo en esta materia.

Según un informe elaborado con esa información del Ministerio por el diputado socialista y profesor de Economía Aplicada en la UIB, Llorenç Pou, entre enero y noviembre del pasado año el grado de ejecución de las inversiones presupuestadas para el conjunto de 2024 fue de solo el 41,3%. Hay que recordar que el importe total de esas partidas ascendía a 1.352 millones de euros.

Desde la conselleria de Hacienda se recuerda que su titular, Antoni Costa, siempre ha señalado que la ejecución de las inversiones en una comunidad autónoma como la balear «es dificultosa», de ahí que para hacer valoraciones definitivas se espere a los datos del cierre del pasado año, «porque la ejecución presupuestaria durante el año está sujeta a múltiples variables, y siempre hay parte de las inversiones, como el pago de facturas, que no se imputan en los presupuestos hasta diciembre o incluso enero. Por tanto, la cifra puede variar sustancialmente». Además se recuerda el peso de los fondos europeos y la «excesiva burocracia» que conllevan.

Diferencia con Armengol

Pero ante esta argumentación, Pou aporta los datos del los Ejecutivos de Francina Armengol, cuya media en la ejecución de las inversiones a lo largo de sus años de gobierno (incluidos los de la pandemia), durante ese mismo periodo de enero a noviembre, se situó en el 65,4%, es decir 24 puntos más.

En este aspecto, el economista y diputado socialista pone de relieve que si durante el pasado año el Ejecutivo de Prohens hubiera alcanzado el nivel de ejecución medio de las inversiones durante la etapa del Pacto de Progreso, el valor de las mismas hubiera aumentado en 326 millones de euros.

Llorenç Pou, diputado del PSIB / PSIB

El representante del PSIB pone un ejemplo para estimar el alcance de esa diferencia, y recuerda que el coste medio para la construcción de un centro escolar ronda los siete millones de euros. Eso supone que con el dinero que el Govern del PP todavía no ha sido capaz de gastar se hubiera podido desarrollar una red de 46 centros escolares.

En opinión de Pou, lo que los datos del ministerio de Hacienda reflejan es que «el Govern de Prohens es muy malo gestionando», con un «coste de ineficacia superior a los 300 millones de euros anuales si se compara con las políticas que el Pacto de Progreso sí era capaz de poner en práctica».

Además, el diputado socialista recuerda que tanto la presidenta Marga Prohens como su vicepresidente, Antoni Costa, aseguraron al inicio de la legislatura que ellos no iban a ser un «Govern de powerpoins», en referencia a que no iban a anunciar proyectos hasta que no estuvieran realmente elaborados y listos para ejecutar, al reprochar a los Ejecutivos de Armengol el presentar iniciativas que solo estaban dibujadas sobre un papel pero sin haber redactado todavía el proyecto para realizarlas. En este contexto, Llorenç Pou pone de relieve que las citadas cifras reflejan que la etapa de Armengol era más eficaz de lo que está siendo la actual de Prohens.

Proyectos heredados

Además, recuerda que parte del dinero que sí se ha ejecutado corresponde a proyectos que el actual Govern heredó del anterior, por lo que en su opinión la falta de eficacia que se registra en estos momentos es todavía más importante. Y ello pese a que se trata ya de unos presupuestos elaborados íntegramente por el PP.

En este aspecto, el portavoz del PSIB en temas económicos añade es que el hecho de haber dejado de gastar más de 300 millones en relación a la etapa del Pacto de Progreso supone en realidad un recorte presupuestario «que al final pagan los ciudadanos en forma de menos infraestructuras y menos servicios públicos».

Se concluye que si este problema se ha dado en un año «normal» en 2025 puede multiplicarse al haber recurrido el Govern a prorrogar los presupuestos de 2024.

En el informe elaborado por el socialista Llorenç Pou se hace especial hincapié en la baja ejecución presupuestara del Govern del PP en materia de inversiones, pero se añade el alcance que ésta tiene sobre el conjunto del presupuesto de 2024 (que incluiría también los gastos de personal, por citar un ejemplo). En este caso, el nivel de los once primeros meses del pasado ejercicio fue de un 74,9%, de nuevo por debajo de la media del periodo del Pacto de Progreso, cuando se situó en un 80,2%.

Suscríbete para seguir leyendo