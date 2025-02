Núria Riera reta al Govern a que comprueben sus fichajes tras censurar su absentismo laboral

En un breve mensaje escrito en la red social X, la portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, reta a su partido después de que el Govern haya censurado su absentismo laboral al considerar que "no ayuda al prestigio en general del funcionariado público". El Ejecutivo ha anunciado también una investigación interna. A pesar de haberlo escrito a primera hora de la mañana, de momento no ha recibido ningún apoyo público por parte de cargos o compañeros de su partido. La dirigente popular cobra 130.000 euros por compatibilizar su trabajo como funcionaria con dedicación completa con el 75 por ciento como portavoz del PP en el Consell.

"Reitero lo que dije respecto al cumplimiento de mi trabajo y mi compatibilidad. Estoy a total disposición de Función Pública para que se hagan las comprobaciones que se consideren oportunas", asegura la dirigente del PP. Hace una semana este diario desveló que Riera se ha ausentado hasta en 25 ocasiones de su puesto de jefa del servicio de Gestión del personal laboral y acción social de la Dirección general de Función Pública para ejercer como portavoz del partido, a pesar de que la normativa lo prohíbe al establecer de forma clara que el personal al servicio de las Administraciones Públicas, en el caso de miembros de las corporaciones locales con dedicación parcial, como es el caso de Riera, solo pueden percibir retribuciones por esta labor "siempre que sea fuera de su jornada de trabajo en la Administración".

El pasado viernes, el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, fue muy contundente con el caso de Riera al considerar que "efecto positivo no tiene" porque este tipo de noticias "no ayudan al prestigio en general del funcionariado público de la administración autonómica".

Costa constató con sus palabras el malestar que ha generado este caso entre las filas del Partido Popular, y reconoce que "podría no haberse respetado íntegramente ni cumplido con todos los términos de la compatibilidad". En este sentido, las palabras del portavoz del Govern son claras: "Evidentemente nos gustaría que no se produjesen hechos como este, porque efecto positivo no tiene. Todos los ciudadanos entienden el mensaje cuando digo que no es positivo. Son cuestiones que no actúan en positivo".