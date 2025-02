Denuncian abusos sexuales por parte de un político de izquierdas en Mallorca: "Presumía de hacer afiliación vaginal para su partido"

"Somos muchas las que hemos sido coaccionadas por él, dañando nuestra salud mental y sexual. Él, orgulloso, presumiendo durante años a viva voz entre compañeros de hacer afiliación sexual para su partido". La cuenta de Instagram Abusos_Balears ha publicado varios testimonios anónimos que denuncian abusos sexuales por parte de un político de izquierdas en Mallorca. Un cargo público al que definen como "un depredador" y que, según señalan las propias denuncias, "está protegido" por su partido.

"Me trató como si fuese una herramienta para él. Básicamente era un cerdo aprovechado, como tantos otros, pero además en este caso, con su trato degradante y vejatorio en terreno íntimo te acaba destruyendo y convirtiendo en una persona insegura y manipulada. Es un misógino al mando de un partido autodenominado feminista", se relata en una de las publicaciones.

"Yo misma fui a una mani del 8M y al verle sujetando la pancarta me dió una crisis de ansiedad al instante, pasan los años pero sigo dudando de si ir a las manis y si voy lo hago con miedo por si está. Porque sé que aún voy a temblar recordando la dureza de todos los engaños, abusos, coacciones y amenazas que sufrí con él", destaca otro de los testimonios, quien asegura que este político "también ha sido candidato de Sumar".

Este político, que según manifiestan los testimonios habría ocupado un cargo en el ayuntamiento de Palma, habría usado el local del propio partido para mantener relaciones sexuales. "Muchas veces tuve sexo con él allí, siempre sucio y lleno de botellas de alcohol. La mayoría de veces le insistía en ir a su casa, pero salía con excusas para acabar allí. La principal era que los encuentros solían ser durante su jornada laboral, porque tenía un cargo en el ayuntamiento y no podía estar en casa. Yo alucinaba de lo poco que iba al curro pero él alardeaba de ello", expresa uno de los testimonios.

"Protegido por el partido"

Asimismo, muchas de las denuncias señalan al propio partido del que forma parte, el cual sería conocedor de las conductas del político y no habría actuado al respecto. "Es lamentable la actuación de algunas áreas y personas de ese partido, que lo encubren y justifican argumentando que son mujeres vengativas y despechadas. Sin ir más lejos, yo fui objeto de una agresión sexual por parte de otro compañero del mismo partido. No sorprende que no se tomara ninguna carta en el asunto, dado que él mismo ya había sido denunciado años antes por violencia de género y era práctica habitual en el partido intentar afiliar con prácticas sexuales", detalla una de las denuncias anónimas.

"Yo no he sido víctima pero conozco a tres mujeres que sí lo sufrieron, no denunciaron por miedo y por protegido que está en su partido. Tengo constancia de que en las asambleas feministas de ese partido se trató el tema y ni las propias mujeres dieron credibilidad a los relatos, así que sin apoyo era muy difícil que las víctimas se expusieran sin ni siquiera tener el apoyo de sus compañeras", señala también una de las acusaciones.