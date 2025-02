Armengol continuará liderando el PSOE balear al no presentarse ningún rival

Francina Armengol continuará liderando el PSOE balear como secretaria general al no presentarse ningún rival para disputar el cargo. De esta forma, la dirigente socialista ha sido reelegida sin necesidad de reactivar el proceso de primarias y su puesto será ratificado en el próximo Congreso del PSIB-PSOE con la elección de la nueva Comisión Ejecutiva que se celebra el 22 y 23 de marzo.

Armengol ha querido agradecer a toda la militancia socialista su apoyo y ha vuelto a expresar su convencimiento para ganar las elecciones en 2027 al actual Govern de Marga Prohens. "A pesar de los ataques, nadie podrá detenernos. Juntos y juntas podemos volver a hacerlo. Os digo, desde el convencimiento, que en 2027 lideraremos este país y volveremos a poner a Baleares en el camino del progreso", ha defendido la actual presidenta del Congreso.

La actual presidenta del Congreso ha destacado la renovación de su compromiso con el proyecto socialista. "Pese a todos los papeles institucionales que he podido asumir en más de 30 años de militancia, ser la secretaria general de este partido que cuenta con una historia de más de 100 años al servicio de la gente, es el mayor honor de mi vida", ha destacado.

Memoria de Antich

Armengol también ha hecho referencia a Xisco Antich, expresando que "el mejor homenaje que le puedo hacer, que le podemos hacer, es continuar trabajando con la misma pasión y compromiso y con la responsabilidad de asumir que nuestro partido es la mejor herramienta que tenemos para servir a la ciudadanía y transformar esta tierra".

Cladera se marcha con Armengol

Cabe señalar que el nuevo equipo de Francina Armengol contará con la presencia de la hasta ahora número uno del PSOE en Mallorca, Catalina Cladera, que ha renunciado a la reelección en este cargo. "Me incorporaré a su equipo con el objetivo de tumbar al Govern de Marga Prohens en 2027. Me debo a Francina, siempre he sido muy leal a ella y ahora nos encontramos ante un momento político complejo, por lo que vamos a trabajar juntas para recuperar las instituciones. Para mí será un honor", destacó Cladera el pasado viernes.