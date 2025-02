Promotores inmobiliarios de Mallorca: «También hay okupas en los garajes y muchos caraduras»

Los promotores inmobiliarios reconocen que hay zonas de Mallorca en la que las plazas de garaje que se construyen en los bajos de los edificios suponen un complemento muy importante a la hora de mejorar la rentabilidad del proyecto, y en este sentido el expresidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Balears, José Luís Guillén, y el actual vicepresidente, Oscar Carreras, reconocen que cualquier lugar que se haya incluido como zona de estacionamiento regulado (ORA) provoca una importante revalorización de estas propiedades.

Ambos recuerdan que en los nuevos edificios de viviendas que se levantan en Mallorca es obligatorio contar al menos con una plaza de aparcamiento por cada vivienda, exigencia que en el caso de Palma se eleva a una plaza y media.

Más plazas de garaje que viviendas

Pues bien, la rentabilidad que estos garajes puede suponer se refleja en uno de los proyectos impulsados por Guillén, en el que en un edificio de 21 viviendas construyó 91 plazas de aparcamiento. «El subsuelo no está regulado y puedes hacer tantas plantas bajo un edificio como desees, solo que bajar demasiado no es rentable. Excavar es muy caro y no siempre resulta interesante», señala.

Por contra, hay muchos municipios de la part forana en los que la construcción de estos garajes bajo los edificios no tiene ningún interés económico por tratarse de poblaciones sin problemas para encontrar una plaza donde dejar el coche en la vía pública.

La aplicación de la ORA revaloriza los garajes / DM

En el lado opuesto, indican los dos representantes del sector inmobiliario, se encuentran las zonas ORA, en las que los propietarios de estos garajes consiguen importantes revalorizaciones y que se convierten en punto de interés para los que las adquieren como inversión.

Los okupas del parking

Esas apreciables rentabilidades, sin que además haya importantes gastos de mantenimiento, no significa que en los garajes no se den problemas.

Guillén y Carreras coinciden en que también en estos espacios se dan casos de okupas «porque también hay muchos caraduras» que estacionan su coches en plazas que no son de su propiedad y que saben que no suelen usarse porque en ocasiones todavía no han sido vendidas por el promotor.

El actual vicepresidente de este colectivo señala que él mismo ha vivido la experiencia de instalar cepos para evitar que esos espacios fueron ocupados irregularmente, para encontrarse que éstos eran arrancados del suelo.

