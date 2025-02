Miquel Soler: "Mi padre ya me decía que con el PREU no estudiábamos nada... siempre se dice lo mismo"

¿Cómo debe ser un currículum para el siglo XXI, título de su ponencia?

La sociedad cambia rápidamente por lo que es necesario aprender durante toda la vida. La educación inicial debe garantizar las habilidades básicas necesarias para luego continuar aprendiendo; el reto es definir qué conocimientos son imprescindibles en la etapa educativa obligatoria. No se trata de reducir contenidos, sino de ofrecer apoyo a quienes lo necesiten y permitir que aquellos interesados en aprender más puedan hacerlo.

¿ Ha bajado el nivel?

Yo hice PREU y ya mi padre decía ‘esto es muy poco, no estudiáis nada’. Siempre se dice. Es curioso cómo pese a esto la humanidad avanza en todos los ámbitos del conocimiento...[ríe] Se han priorizado distintas cosas en diferentes momentos. Por ejemplo, ahora es necesario reforzar la competencia lingüística, la lectura, la escritura, el cálculo básico, porque todo eso es fundamental. Los conocimientos deseables son infinitos. Es ridículo, en mi opinión, debatir sobre si la lista es más larga o más corta.

Competencia y/o contenido, ¿dicotomía o binomio?

Es un debate falso, nadie ha dicho que los contenidos no sean importantes ni que memorizar no sea importante. Yo soy matemático, prefiero que los alumnos aprendan a resolver problemas y que sepan aplicar lo aprendido, pero para eso está claro que antes de han de haber aprendido contenidos, a hacer ecuaciones... El debate es cómo enfocar la enseñanza para que te sirva para la vida. Yo estudié francés muchos años, sacaba sobresaliente, pero al llegar a Francia no fui capaz de decir dos frases seguidas. También está el debate del horario, de cuántas horas hacemos de cada cosa. Y eso no tiene solución, nunca habrá acuerdo, dentro de un mismo claustro es imposible el acuerdo sobre eso, el debate importante es acordar qué contenidos fundamentales tienen que saber todos los alumno.

Pero cada uno pone la frontera en un sitio diferente.

Sí.... Pero hay otros temas clave, no curriculares, en los que hay que incidir. Uno de los problemas es el cambio de Primaria a Secundaria. Los alumnos llegan a ESO y tienen 12 años y 13 asignaturas:coordinar a un equipo de 13 docentes no es sencillo. La coordinación horizontal es un aspecto fundamental. También es importante que la formación inicial y permanente del profesorado garantice una base didáctica sólida que le permita responder adecuadamente al alumnado. También defiendo una política organizativa que dé autonomía a los centros, autonomía en todo menos en los criterios de admisión, en eso no deberían poder elegir nada de nada.

Los nuevos currículos de Baleares quitan horas de autonomía a los centros para aumentar de lenguas y matemáticas, ¿qué opina?

No comparto quitar autonomía a los centros. Todos los centros cumplen el horario, pero si luego uno ve que su grupo de alumnos necesita refuerzo de lectoescritura puede decir ‘estos harán más horas de esto’. Los centros han de tener autonomía para dar respuesta de la manera que consideren mejor a las necesidades de sus alumnos.

¿Debatimos demasiado sobre temas metodológicos (pantallas sí o no, innovación sí o no) y nos olvidamos de otros elementos clave?

Sí, como la organización del centro, el papel de inspección, de los directores... Si un centro funciona, averigüemos por qué y aprendamos de él. No hace falta irse a Finlandia, igual a 50 kilómetros de ti hay un colegio que está obteniendo muy buenos resultados.

¿Qué efectos está teniendo en la educación el Govern valenciano de PP-Vox ?

Lo más grave es la llamada Ley de Libertad Educativa, que en el fondo, busca acabar con el valenciano para siempre. A finales de este mes las familias votarán para decidir cuál será la lengua base, sin que el profesorado o el consejo escolar tengan voz en el proceso. Además, esta votación se repetirá cada año, lo que podría provocar situaciones absurdas, como que primero se imparta en valenciano, segundo en castellano, y así sucesivamente. Es un auténtico caos.

Fue actor protagonista del pacto educativo que el ministro Ángel Gabilondo casi consiguió cerrar, ¿qué hubiera supuesto para el sistema ese acuerdo?

La página más importante de ese documento, que tiene 137 medidas, dice ‘este documento recoge el máximo acuerdo posible’. De esas medidas destaco la no segregación del alumnado según sus características; el progresivo aumento de la inversión en educación y que el currículo no lo decida quien gobierna, sino un organismo cuya función sea la actualización periódica del currículo escolar, un ente autónomo que decida si la Informática debe tener cuatro o tres horas a la semana, el peso de las lenguas...

¿Ve posible alcanzar ese pacto por la educación algún día? Hoy hay más polarización que entonces.

Los tres redactores del ministerio de Educación y los tres participantes del PP que trabajamos en el pacto fuimos a tomar un cocido en un restaurante frente al Senado para celebrar que se iba a aprobar, ya estaba cerrado, pero cinco días después María Dolores de Cospedal dijo que no... Yo lo tengo en papel y en digital, si alguien lo quiere... Con Vox no habría acuerdo, pero el arco parlamentario es muy amplio.