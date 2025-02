La «jeta» de Núria Riera estorba el plan de Prohens de un PP moderado

«¿Qué quieres que te diga de Núria [Riera], mem? A mí no me cae ni bien ni mal, tampoco la he tratado mucho, pero lo que hace és de barruts [descarados]». El tono siempre pausado, sereno, pero hoy un tanto alterado de un barón del PP de la part forana refleja el statu quo interno en el flagrante caso de absentismo laboral y doble nómina que afecta a su portavoz en el Consell de Mallorca. Dicho esto, el dirigente municipal recalca: «También te digo que no sé a qué viene tanto escandalizarse ahora, hace años que en el partido todos sabían lo que hace y lo que cobra».

«¿Qué que me parece lo de Riera? Una p. vergüenza, no sé cómo se puede tener tanta jeta». Otra voz del PP, esta radicada en Palma, se irrita con los 130.000 euros que ingresa anualmente Núria Riera como funcionaria en el Govern y como cargo político del Consell, compaginando horarios a su gusto y conveniencia. «No he hablado con ninguno de los nuestros que me la defienda», remacha.

Núria Riera / Guillem Bosch

De Biel Company y Le Senne frustrada.

Los cargos sondeados ubican a la portavoz insular del PP como «una mujer de Biel Company». Su sintonía con el exlíder del partido no le granjeó simpatías con Marga Prohens. En 2023 Riera «estaba convencida de que volvería a ir en listas autonómicas y luego sería la presidenta del Parlament», asevera una tercera fuente conservadora. «No sé ni cómo se hizo ilusiones, la verdad», remata con ironía. Llorenç Galmés «la rescató» en consolación para su candidatura al Consell. Tras alcanzar la presidencia, Rierra volvió a incurrir en el modus operandi de simultanear su puesto de funcionaria y un cargo electo «sin que nadie le haga las cuentas». Hasta que su absentismo ha llegado a la calle y Prohens ha dicho basta, esto nos/me perjudica en su obsesión por el votante de centro.

Marga Prohens / .

Si no se siente inseguro y cree en el mensaje a lanzar, Antoni Costa resurge del anodino sótano al que nunca debió condenarse. Con su diplomática pero vehemente censura el pasado viernes a quien fuera su adjunta -«nos gustaría que no se produjesen hechos como este, porque efecto positivo no tiene»-, el vicepresidente y portavoz del Govern dejó a Riera « a los pies de los caballos», sentencia una de las voces consultadas. De paso noqueó a la oposición, que ya intuye el final del filón de desgaste al PP y en privado hasta reconoce que «Costa es bueno cuando quiere».

Susanna Sciacovelli / .

Habrá que ver ahora cómo se sustancia la amonestación a Riera; si haciéndole renunciar a la portavocía, o se la expedienta como funcionaria y se le obliga a ajustar ambas dedicaciones de jornada. Cobrar el 100% del salario de su trabajo y el 75% como consellera del Consell «es insostenible», aseveran las fuentes. Por no hablar de que el hecho de que Riera «ingrese el doble que Marga es una vergüenza». En un partido de orden como el PP, las apariencias importan.

Carpetazo, sí. ostentación, no.

El archivo de la denuncia de un inspector de Turismo por coacciones y demás contra el conseller Marcial Rodríguez estaba cantado -«era la palabra de uno contra el otro»-, explica una garganta popular. En petit comité la cúpula del PP justifica y minimiza el comportamiento de su conseller. «Es vasco, y los vascos ya se sabe». Se admite que el tono de la discusión no fue el adecuado, pero se niega cualquier alzamiento de mano y se pasa página. Encontrar a otro titular de Turismo a mitad de legislatura no resultaba fácil ni gratis.

Más complicado habría sido gestionar este capítulo, admiten las fuentes, de haber acudido el denunciante a la Policía nacional el día de autos, en lugar de meses después a la comisión interna que han resuelto los altos funcionarios del Consell para satisfacción del gobierno insular. El Govern tampoco quería la salida de Marcial, no le tienen la inquina que a Núria Riera, si bien le reprochan su gestión del caso agroturismo de Jaume Porsell.

No obstante, el feliz carpetazo ha sido un poco deslucido en dos actos: Oficialmente se vende la renuncia de la número dos de Turismo, Susanna Sciacovelli, porque «no podía rechazar la oferta para irse a una aerolínea internacional»; ipso facto se añade que la dimisión pactada se haya producido justo después del archivo «añade más dudas» respecto a lo que ocurre en ese departamento. Por otro lado, la concentración «de apoyo al conseller Rodríguez» convocada por los populares del Consell el pasado jueves a las 9,15 horas se consideró in extremis del todo inconveniente. Por ello fue oportunamente abortado a las 00:09 de la medianoche, nada menos. Nadie asume la autoría del veto, solo una voz de mucho peso en el poder zanja: «No tocaba y ellos mismos lo vieron». Y es que la ostentación no casa con la calculada estrategia de Prohens de un PP y una presidenta del Govern moderados, marcando distancia con la impunidad de la era Jaume Matas.

Cati Cladera / .

Armengol indigesta a Cladera.

Francina Armengol tiene sintonía personal y poblera -que no es poca cosa- con Cati Cladera. En el imaginario del mundillo político mallorquín, Cladera estaba destinada a ser la sucesora de la hoy presidenta del Congreso. Sin embargo, cuando en Armengol la cabeza se impone al corazón, emerge la mantis que debe «pensar en lo mejor para el partido».

Marcial Rodríguez / .

Cladera no se esperaba que a principios de mes Armengol le pidiera a solas un paso al lado como líder de PSOE de Mallorca. A ojos de Armengol, conserva intacto su perfil de buena gestora y capacidad técnica, solo que la falta de carisma que antes se le pasaba por alto la lastran para ser cabeza de cartel. Molesta al principio, Cladera tiene la promesa de una conselleria «o lo que quiera» en 2027. Si Prohens cae, cabe recordar.

El relevo de la de sa Pobla por la manacorina Amanda Fernández ha supuesto un golpe de efecto interno en el PSOE y ha sorprendido a PP y a Més. Aunque por su estado de ánimo en general, los socialistas baleares necesitan algo más que un pequeño revulsivo.