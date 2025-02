Gregorio Luri, filósofo y pedagogo: "Hay una conciencia clara de que en educación no se están haciendo las cosas bien"

Baleares está en proceso de cambio de currículums, potenciando las áreas lingüísticas y matemáticas, ¿cómo le suena?

Ahora creo que no hay en España una consejería de Educación que no se esté planteando esto, hay la conciencia clara de que algo estamos haciendo que no corresponde con lo que debiéramos hacer. Buscar la alternativa en el currículum me parece inteligente, siempre y cuando no se queden en proclamas, sino que haya instrumentos de evaluación de tus buenas intenciones.

Conselleria impulsa estos currículums por los malos resultados de Balears en las últimas pruebas PISA y otras evaluaciones. Hay sectores que creen que los malos resultados se deben a que no hemos innovado lo suficiente, otros creen que nos hemos pasado y hemos de volver a los básicos de la educación (y por ahí van los currículums), ¿cómo lo ve?

Aquí tenéis una situación preocupante, el número de alumnos que no adquieren unos mínimos está entre el 25 y el 30%, y eso quiere decir que va a haber un problema de integración social, ¿qué van a hacer con su vida futura? Si un centro quiere seguir avanzando en innovación, nadie se lo impide, pero que luego muestre los resultados. Toda escuela quiere mejorar, eso es lo importante, e igual para eso el diálogo socrático te es más útil, aunque tenga 2.500 años, que la última tecnología que haya aparecido. Hemos sustituido lo bueno por lo nuevo y lo nuevo caduca muy pronto, entramos en una vorágine de estar a la última y creo que ese estar a la última ya ha llegado a un cierto agotamiento.

Defiende que todo profesor es un profesor de lengua

Sí, los seres humanos tenemos permanencias antropológicas, la necesidad de expresarnos, la necesidad de comunicarnos, que sea lo que sea que vaya a ser el futuro, la persona que tenga un buen vocabulario tiene algo ganado. La persona que tenga una buena cultura matemática tiene algo ganado. La educación es la capacidad para moverte con el mundo con soltura en los distintos ambientes. Ser capaz de relacionarte con el poderoso sin servilismos y con el humilde sin prepotencia. Y como nuestra lengua es nuestra cultura en acto, todo aquello que hagas que no repercuta directamente en tus competencias lingüísticas, pues pueden ser muy divertidas, pero su valor educativo me parece escaso.

¿Lo que pase a los 9 años puede marcar toda una trayectoria educativa?

Sí, hay estudios que muestran que 3º de Primaria es un punto de fractura del sistema, y ahí hemos de dedicar recursos, sabemos bien que su incidencia nos va a ahorrar problemas futuros. En ese momento pasas de aprender a leer a aprender leyendo. Comprender leyendo quiere decir que dominas la mecánica de la lectura y requiere tener conocimientos. Imagina dos niños: uno con poca competencia lectora, pero aficionado al fútbol; otro con gran competencia lectora, pero sin interés por el fútbol. Ante una crónica deportiva, el primero lo va a entender mejor: los conocimientos que tienes del mundo son un elemento esencial. Hay ‘efecto Mateo’: al que tiene se le dará más (a más lectura, más vocabulario, más conocimiento) y al que no tiene se le quitará (con peor vocabulario, más posibilidades de fracasar con la lectura y con todo lo demás). Por eso defiendo lo deberes, por equidad, los ricos siempre están haciendo deberes, en su casa hay libros (el elemento más predictivo del éxito), estímulos, y oyen muchas palabras; los otros, no.

En Baleares hay una gran proporción de alumnado vulnerable y alguos profesores y centros se han lanzado a innovar porque las recetas viejas no funcionan con estos estudiantes, parece lógico, ¿no?

Sí, yo creo que no puedes utilizar la misma metodología con unos que con otros. El problema no es innovar, es si se evalúa y se comunica lo que se hace. Los docentes trabajan mucho, otra cosa es que su afán por hacerlo bien les impida con mucha frecuencia ser eficientes. Hay nobleza en esa urgencia de ‘hacer algo’, pero todo se ha de evaluar.

¿El camino al fracaso escolar está empedrado de buenas intenciones?

Alrededor del 10% de alumnos tienen problemas escolares por trastornos específicos. Todo lo que supere ese 10% de fracaso es por causa pedagógica, algo se está haciendo mal con esos niños.

Visita muchísimos centros educativos de toda España, ¿cuáles día que son los principales problemas del sistema educativo?

En las visitas diría que la queja más reincidente de los profesores que oigo es la falta de atención de los chicos, cada vez les cuesta más. A mí lo que más me preocupa son dos cosas. Primero, la docencia está dejando de ser una profesión atractiva y faltan profesores. Y si bajas la exigencia para que haya profesores entras en un círculo vicioso, el clima escolar se deteriora, no puedes ser creativo como profesor si no dominas tu materia. Segundo, me preocupa mucho el crecimiento imparable de ‘la educación en la sombra’, las clases de refuerzo.

¿Hay desconfianza hacia la escuela?

Sí. Y en esa educación en la sombra es interesante ver cómo las familias pobres básicamente buscan refuerzo para sus hijos, para llegar al mínimo, mientras las ricas buscan ampliar el conocimiento de sus hijos. La equidad es un brindis al sol. n