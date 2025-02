Son Espases se adhiere al ALL Together para lograr aumentar el índice de supervivencia del cáncer infantil más frecuente

La Unidad de Oncohematología Pediátrica de Son Espases se ha adherido al proyecto europeo ALL Together para conseguir aumentar el índice de supervivencia del cáncer infantil más frecuente.

En nota de prensa, Conselleria de Salud ha informado que la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Son Espases ha anunciado que se adhiere al ensayo clínico europeo ALL Together con la finalidad de homogeneizar y ofrecer el mejor tratamiento a los niños con leucemia linfoblástica aguda (LLA, o ALL en inglés).

El jefe de la Unidad, el doctor José Antonio Salinas, ha explicado que hoy en día este tipo de cáncer tiene un índice de supervivencia muy bueno: "Roza el 90 % en España". Sin embargo, ha añadido que es un porcentaje estancado y que la intención es poderlo aumentar. Este proyecto de ámbito europeo se ha empezado a implantar en algunos centros sanitarios del Estado, y Son Espases, que ya ha firmado el acuerdo de adhesión, ya incluirá en el estudio a los pacientes que lleguen con este pronóstico a finales de febrero.

La unidad de referencia de Oncohematología Pediátrica atiende anualmente entre 25 y 30 casos de cáncer infantil --hasta los 18 años--, y la leucemia linfoblástica aguda es el tipo más frecuente, porque representa el 25 por ciento de los diagnósticos que se dan; es decir, que hay ocho o nueve casos al año en Baleares.

Son Espases diagnosticó el año pasado 24 nuevos casos de cáncer infantil | CAIB / e.p. palma

Con este protocolo nuevo, la enfermedad de cada niño se puede tratar de una forma más individualizada gracias a la comparación de su información con las muestras de un gran banco de datos europeo que recoge las variables de la enfermedad en niños de los 14 países europeos que ya participan en el ensayo clínico.

El especialista de Son Espases ha recordado que no solo se trata de curar a más niños, sino de curarlos mejor, y que con este proyecto se quieren mejorar los estudios moleculares y genéticos de los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia con el fin de encontrar el mejor tratamiento para cada niño.

La inclusión en el ensayo clínico ALL Together implica un gran esfuerzo económico por parte de los fondos públicos baleares, así como la colaboración estrecha entre los hospitales nacionales que tratan pacientes pediátricos con cáncer. El doctor Salinas ha puntualizado que el reto que se les presenta es mejorar la supervivencia de los pacientes sin que sufran secuelas derivadas de los tratamientos, porque saben que muchos llegarán a la edad adulta.

No obstante, la Unidad también ha reclamado que los grandes avances que se producen en los países desarrollados lleguen a los países con menos recursos y que los niños se puedan tratar con las mejores terapias independientemente del lugar donde hayan nacido, porque tener una buena salud global es responsabilidad de todos.