Amanda Fernández, candidata a ser la líder del PSOE en Mallorca: “Necesitamos una isla mejor y dejar atrás estos años de parálisis del Partido Popular”

“Quiero trabajar con vosotros, para vosotros, para conseguir una isla mejor. Porque necesitamos una isla mejor y dejar atrás estos años de parálisis del Partido Popular y recuperar la ilusión”. La diputada socialista Amanda Fernández (Manacor, 1979) ha anunciado hoy en un vídeo a través de las redes sociales que ha decidido presentar su candidatura para ser la número 1 del PSOE en Mallorca.

La candidata a secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca asegura que afronta este nuevo reto “con optimismo, entusiasmo y con ganas de mejorar el futuro”. La futura sucesora de Catalina Cladera invita a la ciudadanía a la presentación de su candidatura el próximo jueves en Manacor, donde inició su carrera política como concejala en el Ayuntamiento.

“Quiero luchar por una Mallorca donde nuestros hijos e hijas puedan vivir y no solo sobrevivir. Quiero una Mallorca donde nadie se tenga que ir de su barrio o de su pueblo porque no encuentra vivienda. Una isla con menos atascos, con más transporte público y, como no, con el tren de Llevant que hace tantos años que reivindicamos”, ha detallado Fernández.

“Quiero una isla más justa, igualitaria y que no deje a nadie atrás. Una isla que aprecia a su cultura, su lengua y que cuida sus raíces. En definitiva, porque amo Mallorca y amo a su gente. Y sueño con poderos hacer llegar todo este entusiasmo, toda esta ilusión y todas estas ganas para que juntos hagamos una Mallorca un poco mejor. Y es por todo ello por lo que presento mi candidatura”, añade la diputada socialista.

“Entre todos y todas juntos construiremos y haremos realidad la Mallorca que queremos”, concluye Amanda Fernández, quien también cita en sus palabras a Francina Armengol y Catalina Cladera.

Fernández habla de su vocación de maestra, de su pasión por la educación y recuerda su paso por la conselleria de Educación en el anterior Govern. También se refiere a la vocación de servicio público desde el momento en el que entró en la política con el partido socialista.