El Govern censura el absentismo laboral de Núria Riera: "No ayuda al prestigio en general del funcionariado público"

El Govern censura con contundencia el absentismo laboral de la portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, al conocerse que abandona su puesto de trabajo como jefa del servicio de Gestión del personal laboral y acción social de la Dirección general de Función Pública en al menos 25 ocasiones: "Efecto positivo no tiene, este tipo de noticias no ayudan al prestigio en general del funcionariado público de la administracion autonómica".

El vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, anuncia que abrirán una investigación interna para analizar la cuestión y sacar las conclusiones necesarias: "Una cosa es la compatibilidad y otra que, a raiz de lo conocido, dándose esa compatibilidad, no se haya cumplido con todos los términos". Ahora, la dirección general de Función Pública analizará esta cuestion "en terminos equivalentes a como lo haría con cualquier otro funcionario".

Costa reconoce que "podría no haberse respetado integramente ni cumplido con todos los términos de la compatibilidad" después de que este diario hiciera público que Riera participaba en ruedas de prensa del PP, tertulias políticas o actos públicos a pesar de que no se trata de cuestiones en las que se puede justificar el deber inexcusable, como sí sucede cuando tiene que asistir a los plenos mensuales de la institución insular o las juntas de portavoces.

"Evidentemente nos gustaría que no se produjesen hechos como este, porque efecto positivo no tiene. Todos los ciudadanos entienden el mensaje cuando digo que no es positivo. Son cuestiones que no actúan en positivo", destaca.

Preguntado sobre qué haría si se entera de un caso como este en su conselleria, Costa asegura que "haría este análisis" para poder tomar las decisiones "pertinentes". "No son noticias en positivo", reitera el portavoz del Govern.