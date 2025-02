Catalina Cladera, sobre su renuncia a la candidatura del PSOE en Mallorca: "Me debo a Francina Armengol, soy muy leal a ella"

"Volveré a trabajar al lado de Francina Armengol, que es como empecé en política hace diez años". Catalina Cladera ha hecho oficial su renuncia a repetir en el cargo como secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca en el próximo congreso que se celebra el 5 de abril. Así, la dirigente socialista ha explicado que dejará de ser la número uno del PSOE en Mallorca por un claro motivo: formar parte del nuevo equipo autonómico de Armengol de cara a las elecciones de 2027.

"Me incorporaré al equipo de Armengol con el objetivo de tumbar al Govern de Marga Prohens en 2027. Me debo a Francina, siempre he sido muy leal a ella y ahora nos encontramos ante un momento político complejo, por lo que vamos a trabajar juntas para recuperar las instituciones. Para mí será un honor", ha destacado Cladera.

En este sentido, la socialista ha defendido que la decisión ha sido "meditada y consensuada" tanto con la propia Armengol como con los secretarios generales de Mallorca. Cladera también ha confirmado que se mantendrá como portavoz del PSIB-PSOE en el Consell hasta el final de la presente legislatura.

"Nuevas personas"

De cara al congreso socialista, que en el caso del PSIB Mallorca tendrá lugar el 5 de abril, Cladera ha señalado que es necesario "reforzar el partido con nuevas personas" para volver a ganar las elecciones. "La sociedad necesita un partido socialista fuerte y unido que vuelva a generar esperanza a la ciudadanía de Baleares", ha expresado la socialista.

En relación a posibles candidatos para sustituirla en el cargo como número uno del PSOE en Mallorca, Cladera no ha querido entrar a valorar nombres. "Estamos trabajando para ver qué candidatos podrían presentarse, pero no es el momento de avanzar ningún nombre. Se tiene que respetar el proceso e imagino que la semana que viene se darán más pasos en este sentido", ha argumentado.

Emocionada

Arropada por los suyos, Cladera se ha mostrado emocionada durante su comparecencia para anunciar su adiós. Un sentimiento que ha aflorado cuando la dirigente socialista ha querido dar las gracias a todo su equipo que le ha acompañado durante los últimos años. "He tenido el honor de dirigir la secretaría general socialista de Mallorca y hemos hecho un gran trabajo. Solo me queda agradecer a personas como Javier de Juan, el portavoz adjunto, Antònia Sastre, la presidenta de la Federación, y también a Patricia Gómez. Somos un gran equipo y estoy muy orgullosa de todos ellos", ha detallado la dirigente socialista.