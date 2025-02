El PP de Galmés protege a Núria Riera tras destaparse que ejercía como portavoz durante su jornada laboral como funcionaria

El Partido Popular de Mallorca, dirigido por Llorenç Galmés, ha decidido proteger a la portavoz del partido en el Consell, Núria Riera, después de conocerse que ha abandonado su puesto de trabajo como jefa del servicio de Gestión del personal laboral y acción social de la Dirección general de Función Pública al menos en 14 ocasiones para participar en ruedas de prensa del PP, tertulias políticas o actos públicos, a pesar de que la ley no lo permite al no tratarse de cuestiones en las que pueda justificar el deber inexcusable. Riera, al tener la dedicación completa como funcionaria, no puede ausentarse para ejercer como vocera del partido, solo en ocasiones puntuales como los plenos del Consell, pero en ningún caso para ruedas de prensa o actos de partido. Para blindar a Riera, el PP ha contado con el apoyo de Vox, que con sus votos han permitido que la portavoz popular no tenga que dar explicaciones sobre esta cuestión.

El portavoz adjunto de los populares, Bernat Vallori, ha rechazado en nombre de su partido una moción presentada por el PSOE para pedir la reprobación de Núria Riera aludiendo que "no está justificada la urgencia" ni se trata "un tema nuevo o urgente". Además, el PP ha blindado a Riera para que no tenga que hacer declaraciones públicas ni responda a las preguntas de los medios de comunicación.

Esta misma mañana, el PP ha anulado la convocatoria de un acto para dar apoyo al conseller de Turismo, Marcial Rodríguez. Un acto en el que se detallaba que "antes del inicio del pleno, la portavoz del grupo, Núria Riera, atendrá a los medios de comunicación". Los populares han decidido proteger a su dirigente a sabiendas de que ejercía como vocera durante su jornada laboral como funcionaria a pesar de que la ley lo prohíbe taxativamente.

Absentismo laboral

Núria Riera, que cobra 130.000 euros por compatibilizar su trabajo como funcionaria con dedicación completa con el 75 por ciento como vocera del PP en el Consell, lo que supone teóricamente jornadas de 14 horas diarias, se ha ausentado de su puesto al menos en 14 ocasiones para participar en ruedas de prensa del PP, tertulias políticas o actos públicos.

Por ejemplo, el 16 de enero de 2024 fichó en su despacho del Polígono de Son Rossinyol ―situado a más de veinte minutos de la sede del Consell―, pero a las 13:15 participó en una tertulia radiofónica. El 7 de febrero, tras fichar, compareció en el Consell para criticar una subida de impuestos de Pedro Sánchez. El día 26 del mismo mes registró nuevamente su jornada, aunque asistió al minuto de silencio en honor a las víctimas del incendio de València. Desde su despacho hasta el Consell hay 20 minutos en coche o 45 en transporte público.

El 29 de febrero fichó, pero intervino en la tertulia del programa Al Dia de IB3 Ràdio a mediodía. El 13 de marzo, tras cumplir con el registro, compareció en el Consell para exigir explicaciones a Armengol sobre la trama Koldo. El 2 de abril realizó una rueda de prensa en la que cuestionó las “franjas horarias” de la DGT, y el 15 del mismo mes pidió explicaciones a Catalina Cladera sobre la concesión del hipódromo.

Se trata de una práctica normalizada por parte de Riera porque, a pesar de que el Govern no ha facilitado los últimos datos sobre las jornadas laborales de la dirigente popular, este diario ha comprobado que abandonó su puesto de trabajo también en fechas recientes. Por ejemplo, el 7 de noviembre del 2024 comparecía a las 11 horas en la sede del Partido Popular para hablar sobre la tasa de residuos. El 13 de noviembre también salía a hablar a las 12:30 hores en el Consell para presentar las iniciativas de su partido. Más adelante, el 5 de diciembre a las 12 horas explicaba en la sala de prensa de la institución insular una moción del PP. Asimismo, el 11 de diciembre comparecía a las 12 horas para presentar otra moción.