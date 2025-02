El Parlament pide a Aena que la toponimia de los aeropuertos de Baleares respete el catalán

La Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes del Parlament ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) que reclama que la toponimia utilizada por Aena en los aeropuertos de Baleares respete la lengua catalana.

La iniciativa, defendida por el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia, ha sido aprobada con 12 votos a favor del PP, PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos y un voto en contra de Vox.

Concretamente, la Cámara insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a revisar las denominaciones oficiales que designa y publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que respeten las denominaciones de los topónimos en las lenguas oficiales en todas las comunicaciones e informaciones de los aeropuertos españoles y, especialmente, a los que hacen referencia a la lengua catalana en los aeropuertos de las Islas.

También reclama al Ministerio que revise el uso que hace Aena en sus comunicaciones e informaciones de las denominaciones de los topónimos en lengua catalana en los aeropuertos del archipiélago, así como que haga un uso normalizado del catalán en la toponimia en los paneles informativos.

En el caso de los topónimos del ámbito lingüístico catalán, el Parlament solicita a Aena el uso preferente de las formas oficiales y propias de los destinos, es decir, las formas catalanas. Solo si procede se acompañará y, en segundo lugar, por el extopónimo castellano, francés o italiano si se considera adecuado por la comprensión.

Para los territorios no catalanoparlantes de España con lenguas oficiales diferentes de la castellana, la Cámara solicita usar preferentemente las formas oficiales y propias de los destinos. Igualmente, solo si procede se acompañará y, en segundo lugar, por los exotopónimos catalán y castellano.

En el caso de los territorios del Estado español con lengua oficial únicamente castellana, el Parlament reclama emplear preferentemente las formas oficiales y propias, es decir, las formas castellanas. Si la localidad tiene una forma tradicional en catalán, se utilizará siempre acompañando el topónimo principal castellano por la forma catalana.

Por último, en cuanto a los topónimos de destinos extranjeros, para mantener la dimensión internacional del aeropuerto, se insta a usar alternativamente la denominación en catalán si hay una forma tradicional, con la lengua de origen y, finalmente, en inglés, como principal lengua de dominio internacional.

Durante la reunión de la comisión, el ecosoberanista ha criticado que en los aeropuertos de Palma, Ibiza y Mahón los destinos se anuncian únicamente en castellano y no se usa nunca el catalán, incluso en los casos que se encuentran en los territorios catalanoparlantes, como Alicante o Ibiza.

Según Apesteguia, los destinos internacionales se traducen al castellano cuando la traducción es posible. "Así, no es ni 'New York' ni 'Nova York' sino únicamente Nueva York; y no es 'Milano' o 'Milà', sino siempre Milán", ha explicado.

En esta línea, ha subrayado que el criterio habitual en toponimia es "respetar la forma propia de la lengua de origen tanto como sea posible y someterla a los mínimos cambios imprescindibles". Para el diputado, los aeropuertos tienen que utilizar la lengua propia.