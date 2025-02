Núria Riera afirma que "nunca ha tenido quejas" por su absentismo laboral para hacer de portavoz del PP

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, asegura que "nunca ha tenido quejas" por su absentismo laboral como funcionaria para ejercer como vocera de los populares en la institución. "Hace diez años que estoy en dedicación parcial y nunca he tenido ningún problema para ejercer mi trabajo de representación pública porque es un deber inexcusable que tenemos los mallorquines ni tampoco he tenido ninguna queja de mi trabajo", ha destacado Riera.

En cuanto a los registros que señalan que Riera abandonó su puesto de trabajo como jefa del servicio de Gestión del personal laboral y acción social de la Dirección general de Función Pública al menos en 14 ocasiones para participar en ruedas de prensa del PP, tertulias políticas o actos públicos, la portavoz no ha querido hacer ningún comentario al respecto. "No tengo nada más que decir, ya he dado todas las explicaciones", ha señalado Riera.

Asimismo, la representante popular también ha expresado que "el trabajo de conseller no tiene porque ser incompatible con el de funcionaria porque este se hace a lo largo de las 24 horas, fines de semana y tardes incluidas".

Funcionaria y portavoz

La portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca, Nuria Riera, desempeña su labor como vocera del partido durante su jornada laboral como funcionaria del Govern. Según ha podido saber este diario, Riera registra su entrada en el trabajo, se ausenta por la mañana sin previo aviso para atender compromisos políticos y vuelve a fichar a la salida, a pesar de que durante todo ese tiempo debe estar cumpliendo sus funciones como jefa del servicio de Gestión del personal laboral y acción social de la Dirección general de Función Pública.