Los funcionarios de Baleares se manifiestan para que se renueve el contrato de Muface

Medio centenar de trabajadores públicos, de distintas administraciones, convocados por el sindicato CSIF, se han manifestado esta mañana frente a las puertas de Delegación del Gobierno, en Palma, para exigir la renovación de la cobertura médica de la mutualidad Muface. Los manifestantes portaban una pancarta en la que criticaban la falta de interés del Gobierno para firmar la cobertura médica, a través de las compañías de seguro privadas, para que los funcionarios tengan garantizada la atención sanitaria.

Ramón Seisdedos, portavoz del sector de educación del CSIF, explicó que el sindicato, a nivel nacional, había decidido aplazar la huelga convocada, debido a que el Gobierno ha aceptado presentar una nueva licitación para cubrir el servicio de Muface. La oferta económica actual que presenta el Ejecutivo es un 40% superior a la primera convocatoria, ya que ninguna de las compañías de seguros privados quiso acudir a este concurso público, al ser deficitario.

El sindicalista explicó que el próximo mes de marzo debería estar resuelto este conflicto, que afecta a miles de trabajadores públicos, y que si no se resuelve los funcionarios no tendrán más remedio que iniciar movilizaciones, entre las que se incluye la huelga. Recordó que la atención médica es un derecho de todos los trabajadores, por lo que el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo para que dicho derecho se cumpla.

Debido a que el contrato público terminó a finales del pasado año y pese a que el Gobierno sostiene que los funcionarios tienen asegurada en estos momentos la atención médica hasta que se renueve el concurso, ya se han producido casos de trabajadores públicos que no han sido atendidos por los médicos.

Juan José Guijarro no fue atendido esta semana en el centro médico al no cubrir Muface la visita / G.Bosch

Uno de estos casos se produjo esta semana en Ibiza. José Juan Guijarro, que es un funcionario de educación, acudió a una consulta médica, porque tiene previsto someterse a una intervención quirúrgica, pero no es una operación urgente. El trabajador explicó que al presentar la tarjeta de la aseguradora privada, que cubría su tratamiento por su condición de mutualista de Muface, le comunicaron que la visita no estaba cubierta. Es decir, no quisieron realizarle la prueba que precisaba, argumentando que Muface ya no cubría ningún tipo de tratamiento en el centro médico. Como solución le plantearon que presentara un informe y solicitara que le derivaran a Palma, donde allí sí sería atendido. El funcionario ha explicado que llevaba más de cinco años con este seguro privado, que se financia a través de la mutua, y que hasta ahora no había tenido ningún problema de atención médica. Afirmó también que en estos momentos, mientras el Gobierno no renueve el contrato con las compañías privadas, los mutualistas de Muface no tienen cobertura médica en ningún hospital de Ibiza. Salvo que se trate de una urgencia vital, los funcionarios deberán utilizar su póliza privada, si la tienen, o deberán pagar la visita, ya que no hay ningún médico especialista que atienda a los pacientes de Muface.

El presidente autonómico del Stei, Luis Enrique Apolinar, explicó que no solo están preocupados los funcionarios por este problema por la falta de acuerdo sobre el contrato de Muface, sino que hay muchos jubilados que también les han trasladado su inquietud, ya que temen que tendrán problemas de atención médica por falta de cobertura. El sindicalista explicó que son las personas mayores las que más precisan estos tratamientos, pero que pese a que el Gobierno ha asegurado que la atención médica está más que garantizada pese a que el contrato ya haya caducado, temen que alguna compañía se niegue a cubrir la visita del mutualista, porque no tenga garantizado el cobro.

El líder sindical señaló que tiene la esperanza de que en breve este problema se resuelva y que las compañías sanitarias acepten la nueva oferta económica que ha presentado el Gobierno, que es muy superior a la primera propuesta. Guijarro señaló que el sindicato CSIF estará vigilante de que el cuadro médico, para los mutualistas de Baleares, cuente con una amplia lista de especialistas en todas las materias, para que todas las enfermedades puedan estar cubiertas por la póliza de Muface. El sindicalista recordó que para el Estado es mucho más barato pagar dicha mutualidad médica, que en Baleares cubre a unas 31.000 personas, entre trabajadores y beneficiados, que trasladar a todos los funcionarios a la Seguridad Social, ya que el coste económico sería mucho más elevado y además aumentaría el colapso en la sanidad pública.

Los funcionarios han aprovechado esta concentración para exigir al Gobierno el abono del 0.5% de la subida de sueldo. También exigen que se negocie la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Además, reclaman la eliminación de la tasa de reposición, que en estos momentos solo permite ofrecer las plazas de los funcionarios que se han jubilado, lo que provoca un elevado porcentaje de destinos temporales en las diferentes administraciones públicas.