Un estudio expone el efecto de las tecnologías sobre los estudiantes de Derecho de Baleares: “La IA lo ha cambiado todo”

"Desde hace unos cinco años, nos preocupa mucho a los profesores de Derecho las deficiencias en los nuevos alumnos que tenemos en la Facultad de Derecho de la UIB". Así de contundente arrancaba su comparecencia ante los medios Margalida Capellà, doctora y profesora de Derecho Internacional en la UIB que esta mañana ha presentado su recién publicado estudio sobre la irrupción de la inteligencia artificial en la universidad y las características de la recién llegada generación Z, dos elementos que han cambiado la forma en la que los estudiantes aprenden la materia.

El estudio de Capellà nace de la inquietud de parte del equipo docente de la Facultad de Derecho reflexionando sobre qué está pasando en las aulas y por qué suspenden o abandonan tantos alumnos en los primeros dos años. "Entre primero y segundo tienen muchas dificultades, sobre todo a nivel de comprensión lectora. También se registra entre un 40% y un 50% de suspensos", añadía.

Los profesores están preocupados por "el futuro de los despachos de abogados, de los juzgados, de las notarías, etc." por lo que reciben de sus alumnos tanto en los trabajos como en los exámenes. "Están completamente desmotivados y sentimos que no nos entienden y que ellos lo harían de otra manera", lamentaba Capellà. Su estudio abarca a los alumnos nacidos desde finales de la década de los 90 hasta finales de 2010 y comparte además las preocupaciones de universidades como la de Sevilla o algunas norteamericanas.

Hiperconectividad

"Están todo el día conectados. No solo para estar en contacto con su entorno, sino también para hacer trabajos, estudiar, para su tiempo de ocio, para informarse, etc.". ¿Qué impacto tiene esto sobre la educación jurídica?; el estudio de Caepllà señala varias consecuencias claras que ella y sus compañeros vienen notando en las aulas desde hace varios años.

En primer lugar, genera una necesidad de inmediatez sobre el alumno que merma su capacidad de atención. "Quieren resultados rápidos y buenos", explicaba. "Además, se creen que pueden usar el móvil mientras hacen algo, que son multifunción, pero no es así. En realidad van cambiando y de este modo tardan más en acabar y lo hacen peor, porque procesan la información de una forma superficial y eso genera luego problemas de comprensión sobre lo que están leyendo o haciendo", desarrollaba la doctora.

En segundo lugar, está generando dificultades "gravísimas" a nivel de redacción, comprensión lectora y pensamiento crítico. Lo calificaba como "un déficit común" de la presente generación "en comparación con las anteriores". "Estudiar Derecho significa saber leer, estructurar y argumentar; es decir, pensar. Podríamos decir que más o menos la mitad de los alumnos de primero y segundo tienen problemas de comprensión y de redacción a nivel de lo que se exige en la carrera".

Factores preuniversitarios

Estas dificultades que señalaba Capellà se acentúan a causa de la hiperconectividad, pero nacen desde una escasa educación en el uso de las tecnologías y de su impacto sobre los jóvenes.

Son según su estudio cuatro los factores preuniversitarios que agravan la situación a nivel general son los siguientes: "Se han acostumbrado a hacer exámenes tipo test. Esto implica que ya no redactan, no escriben, no desarrollan, no identifican"; "Han sido escolarizados en un entorno más tecnológico que humanístico. Son muy hábiles con las tecnologías, pero no saben procesar el contenido que estas les transmiten"; "Son generación Baby Genius. Se han criado en un modelo que no abarca el fracaso, y cuando fracasan se bloquean y se desmotivan"; "Tienen acceso ilimitado y constante a la información, pero no saben filtrarla ni tampoco saben evaluarla de forma crítica".

¿Qué está pasando en Derecho?

Si bien los cuatro factores mencionados en el párrafo superior afectan a cualquier estudio universitario según Capellà, en la Facultad de Derecho se traducen en situaciones que los profesores llevan ya un tiempo viendo en sus alumnos.

"Son excelentes buscadores de información, pero tienen muchas dificultades para darle sentido y relacionarlo de una forma coherente. Por ejemplo, cuando leen una sentencia en el ordenador, no la leen completa, sino que buscan las palabras que quieren y encuentran la información más rápido. Leen de forma fragmentada y no saben encajar la información en un marco conceptual", detallaba.

Otra dificultad con la que se topan los alumnos es el tomar apuntes. "Les cuesta seleccionas las ideas principales, y leer textos jurídicos de una manera efectiva. Muchas veces usan la inteligencia artificial para que les resuma los apuntes sin saber si eso estará bien, porque tampoco lo entendían antes".

Además, "se han convertido en alumnos muy prácticos" que necesitan una motivación para ir a clase: "Para ellos no tiene sentido ir a clase para que les expliquen algo que pueden encontrar en un manual".

Observaciones

Llevar a cabo un estudio de más de 50 páginas permitió a Capdellà observar con detenimiento el comportamiento de los alumnos y resumir en diez observaciones sus pesquisas sobre cómo aprenden estos jóvenes.

Explica que se entienden muy bien con los esquemas visuales, tanto a la hora de estudiar como en clase, y además necesitan ver reflejado aquello que les están explicando sobre ejemplos de casos reales. Apuntan también que el desfase entre lo que esperan de la universidad y lo que aprenden afecta, porque son impacientes y quieren "hacer cosas".

Aunque los alumnos, dejando de lado las ideologías, se muestren comprometidos con la mayoría de causas sociales, tiene poca motivación por el derecho en sí mismo. También están en contacto constante con la información, siguen la actualidad pero de forma fragmentada, pues no discriminan entre las fuentes. En este sentido, Capellà también observó que cuanta más información se les presenta la vez, menor es su atención. "Para captar u atención hay que cambiar el tono o poner imágenes, por ejemplo".

Señala además que se aburren estudiando y en clase y que aunque la generación Z sea muy creativa, "necesitan un modelo, instrucciones, para hacer la mayoría de trabajos o exámenes. Se pierden en las preguntas abiertas". Muchos creen que con dedicar horas de trabajo entenderán todo el temario, "y después se sorprenden cuando no lo hacen". Por último, vuelve a mencionar las deficiencias en su comprensión lectora y en su pensamiento crítico, sobre todo en primero y segundo.

Conclusiones

Capdellà concluye en su estudio, que abarca muchos más campos, que la docencia universitaria se verá abocada a tener que adaptar sus objetivos y su metodología para poder revertir la situación actual, aunque reconoce que también se necesita un trabajo previo para poder sentar unas bases sobre el alumno.

Insiste además en no demonizar ni estereotipar al estudiante. "Hay que ponerse en su lugar y entenderle", señalaba. "Se esfuerzan, son creativos y también son buenos estudiantes, si se les motiva bien".

Por último, se vencía ante una realidad imparable: "Ahora los alumnos aprender de forma diferente". La irrupción de la inteligencia artificial "lo ha cambiado todo", y señalaba Capellà que habrá que preparalos bien porque "en un futuro tendrán que competir contra la IA".