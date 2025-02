El acusado de pegar fuego al piso de La Vileta: “Fue un accidente, yo no quería incendiar la casa; me asusté, iba borracho”

“Al salir del baño, vi mucho humo y al sentarme en el sofá estaba encendido, en llamas. Tenía el cubo de la fregona cerca y eché agua, pero no se apagó nada; estaba muy asustado y salí de la vivienda”. El joven acusado de pegar fuego al piso de La Vileta en el que vivía con su pareja y su hijo de tres años en diciembre de 2023 ha alegado hoy en el juicio en la Audiencia de Palma que iba muy borracho y el incendio fue accidental.

En el turno de la última palabra, el sospechoso ha insistido: “Realmente fue un accidente, yo no quería incendiar la casa. Me asusté, iba borracho. Yo no sabía hablar en aquel momento español. Me detuvieron y me llevaron a Comisaría. Lamento mucho lo que pasó”.

“Cuando salí a la calle, me quedé en shock. No llamé por teléfono porque estaba bloqueado. No intenté escapar en ningún momento, me quedé delante de la casa. Los agentes me detuvieron delante del edificio”, ha asegurado el muchacho, de 22 años y de origen rumano, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado defensor.

“Al salir de casa, grité que había fuego, pero no me escuchaba nadie. Me arrepiento muchísimo de lo sucedido, por lo que tuvieron que pasar los vecinos y por los agentes que ayer dijeron que tuvieron que precisar asistencia médica”, ha añadido el sospechoso, que lleva más de un año en prisión preventiva.

El encausado, que se enfrenta a una petición de condena de la fiscalía de trece años de cárcel por un delito de incendio, otro de maltrato y tres delitos leves de lesiones por los tres policías nacionales que resultaron intoxicados durante las tareas de rescate de un vecino, ha negado haber amenazado a su pareja. “No la zarandeé ni la amenacé con quemar la casa”, ha subrayado.

Según su versión, esa tarde estuvo en el bar bebiendo con su cuñado. “Luego volví a casa. Consumí una cantidad bastante grande de alcohol. Me encontraba muy borracho. Al llegar a casa, me abro una botella de vino y pongo la música. Mi pareja me dijo que bajara la música, pero no le hice caso, yo no quería bajarla”, ha reconocido el joven ante el tribunal de la sección segunda.

“Me estaba encendiendo un cigarro y no funcionaba bien el mechero, al final lo pude encender. No vi llamas, vi humo, se cayó la ceniza en la manta al apoyar el brazo. Mi pareja apagó el humo con la mano. Corrió rápido y ella apagó el humo y salió de la casa. Me dijo que se iba a casa de mi hermana con el niño”, ha recordado el encausado, justificando que el fuego fue fortuito.

“Cuando ella se va, me encontraba muy mal, tenía muchas ganas de vomitar. Fui al baño a limpiarme la cara. Me apoyé en el lavabo y me limpié la cara. Me encontraba muy mal. No puedo decir el tiempo que estuve en el baño, diez, quince o cinco minutos”, ha manifestado. “Al salir de allí, vi mucho humo”, ha insistido.

La fiscal ha mantenido su petición de trece años de cárcel por estos hechos y ha solicitado a la sala que el acusado continúe en prisión provisional. El ministerio público ha incrementado las indemnizaciones para la dueña del piso incendiado y para la comunidad de vecinos por los daños materiales registrados. Por su parte, la defensa ha reclamado la libre absolución de su representado y de forma subsidiaria ha planteado que los hechos constituyen un delito de incendio por imprudencia.

Peritos

Un perito de la Policía Científica ha indicado hoy en la tercera sesión del juicio que el riesgo “fue bajo” porque no había nadie dentro del domicilio y el vecino del mismo rellano estaba alejado.

“Hay un solo foco en la zona del sofá. Luego, el fuego y el humo se va extendiendo por el cuarto piso. La manta es inflamable. Si no está bien apagada, puede pasar a las espumas del sofá y prender. Se descartó un cortocircuito”, ha detallado el experto policial.

“Los vecinos de abajo no corrieron riesgo. El humo salió hacia el rellano del cuarto piso. La puerta del vecino está separada a unos cinco metros. Al ser un ático, el humo se va para afuera. Creo que el vecino no corrió tanto riesgo. Creo que corrieron más riesgo los policías que subieron al cuarto piso que el vecino del cuarto A, con la casa cerrada”, ha añadido el perito. “El vecino podía haber aguantado hasta la llegada de los bomberos con sus equipos de respiración autónoma”, ha agregado.

Por su parte, otro perito de los Bomberos de Palma ha especificado que cuando llegaron al piso encontraron “un fuego totalmente desarrollado”. El experto ha señalado: “La Policía se puso en riesgo evidente y al sacar a la persona impedida el riesgo fue evidente”.

Tras el turno de la última palabra del acusado, el caso ha quedado visto para sentencia.