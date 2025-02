El sindicato médico rechaza que todos los empleados públicos de Baleares cobren el mismo plus de insularidad

El presidente del sindicato médico de Baleares (SIMEBAL), Miguel Lázaro, ha expresado su oposición a que todos los empleados públicos cobren el mismo plus de insularidad, tal y como pretenden UGT, CSIF. STEI y CCOO, y además ha destacado que la propuesta que estas últimas organizaciones pretendía aprobar perjudicaba claramente a personal sanitario y docente, es decir, a casi la mitad de los trabajadores públicos de la Comunitat Autònoma.

«El problema de los sindicatos de clase es que pensaban que ya tenía el pescado vendido, y quizás no lo estaba tanto», y añade que «a quien tienen que pedir explicaciones es al Govern», que es el que ha decidido finalmente aplazar cualquier acuerdo en relación con este tema.

Lázaro ha justificado el rechazo de SIMEBAL (médicos) y de los sindicatos SATSE (enfermería) y ANPE (docentes) alegando que estos colectivos salían claramente perjudicados.

Plus diferente por categorías

En primer lugar, el presidente del sindicato médico defiende que este plus sea diferente según la categoría del trabajador público, dado que no es la misma la formación por la que han pasado, ni la responsabilidad que asumen, al tiempo que la escasez de personal se da precisamente entre personal sanitario y docente, y no en otras categorías.

El sindicato médico defiende que los sanitarios cobren un plus más alto / M. Mielniezuk

Además, subraya que con la forma de equiparar esa compensación por residencia, precisamente médicos, personal de enfermería y docentes iban a ser los últimos en ver mejoradas sus retribuciones.

Insuficiente

Miguel Lázaro añade que la subida que los demás sindicatos quieren aplicar en Baleares, equiparándose con Canarias, es insuficiente debido a que el coste de la vida es mayor en el caso del primer archipiélago, de ahí que en su opinión esa equiparación debe de ser con Ceuta y Melilla.

También cuestiona que se haya querido vincular el pago de la deuda con los funcionarios que el actual Ejecutivo de Marga Prohens heredó del de Francina Armengol con la subida del citado complemento de residencia.

El presidente del sindicato médico defiende que el Govern se esté replanteando cualquier posible acuerdo, al considerar que la propuesta defendida por UGT, CSIF, STEI y CCOO perjudicaba a casi la mitad de los trabajadores públicos de las islas y lamenta que los responsables de estas últimas organizaciones «toleren tan mal la frustración».