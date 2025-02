El PP, sobre el relevo de Salas en IB3: "El funeral todavía no se ha hecho, para el bautizo queda tiempo"

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha señalado que "el funeral todavía no se ha hecho" en relación al relevo de Albert Salas como director general de IB3. Así, Sagreras ha defendido que todavía es pronto para empezar a buscar sustitutos para la figura de Salas, quien dejará el ente público y volverá al Real Mallorca. "En todo caso el funeral todavía no se ha hecho, para hacer el bautizo queda tiempo. Es un tema de grupos parlamentarios que se propondrá y debatirá en su momento. El momento correspondiente no es ahora, tendremos semanas para hablar", ha determinado el portavoz de los populares.

Por su parte, desde Vox han reiterado que si fuera por ellos, "IB3 se cerraría" al considerar que "no es necesario estar pagando una televivisión autonómica con todas las cosas importantes que hay que pagar". La portavoz de los ultraderechistas en el Parlament, Manuela Cañadas, ha reclamado que el nuevo director del ente "sea una persona imparcial y continuista" con el legado que deja Salas.

Los de Abascal han denunciado que el periodista abandona la cadena ante "los ataques recibidos por parte de la izquierda", señalando también a una parte de los propios trabajadores. "Está con un personal que su mayoría son gente colocada por la izquierda. Ya vemos cómo se manejan dentro de IB3 y cuál quiere ser el mensaje mayoritario", ha denunciado Cañadas.