Los mutualistas de Mallorca se movilizan para que Hacienda pague el dinero que les adeuda

Los jubilados de Baleares,convocados por los sindicatos CC.OO y UGT han organizado una concentración para el próximo día 20, a las 10.30 horas, frente a la sede de la Agencia Tributaria, ubicada en la calle Cecilio Metelo de Palma. La razón de esta movilización es la oposición de los jubilados que cobran una parte de su pensión de las cantidades que cotizaron en una mutua, al sistema que ha impuesto Hacienda para devolver el dinero de más que han pagado y que la Agencia Tributaria está obligada a retornar, siguiendo lo establecido en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Hasta el año 1978 en Baleares fueron miles los trabajadores que estuvieron cotizando a través de las antiguas mutualidades laborales. En estos pagos mensuales de cotización estos trabajadores ya abonaban la correspondiente cotización. Al jubilarse, una parte de la pensión que cobran procede de esta cotización en las mutuas. Al realizar la declaración tributaria anual, Hacienda también les obligaba a tributar por esta cantidad.

Los afectados acudieron a los tribunales, para denunciar que el Estado les obligaba a tributar por unas cantidades por las que previamente ya habían pagado los correspondientes impuestos. Es decir, se les imponía una doble tributación, que según la normativa, es ilegal. Una sentencia dictada en el año 2023 por el Tribunal Supremo daba la razón a los jubilados, de tal manera que obligaba a Hacienda a devolver a estos pensionistas las cantidades extras que habían pagado por esta doble tributación.

Los pensionistas beneficiados por esta sentencia solo pueden reclamar las cantidades de más abonadas en los últimos cuatro ejercicios, aunque hay muchos jubilados que llevan pagando mucho más tiempo estos impuestos extras que no deberían de pagar y que ahora se les debe devolver.

Según han explicado Pedro Berruezo y Juan Sánchez, representantes de los jubilados de UGT y CC OO, Hacienda ha impuesto unas condiciones, que consideran irregulares, para poder reclamar estas cantidades. En vez de un pago único para cada pensionista y devolverle de una sola vez toda los impuestos que han pagado de más, la Agencia Tributaria ha decidido de forma unilateral que las cantidades se abonarán de forma escalonada en un periodo de cuatro años. Este sistema de pago fue impuesto a través de una norma que aprobó el Gobierno, sin previa negociación con los agentes sociales y que fue anunciada a finales del pasado año.El Gobierno exige ahora a estos mutualistas que en la declaración de hacienda, durante los próximos cuatro años, reclamen la devolución de estas cantidades que se les adeuda. Es decir, tendrán que realizar cuatro reclamaciones para poder cobrar todo este dinero. Además, Hacienda ha impuesto una serie de pasos burocráticos que complican la tramitación para reclamar estas cantidades que les corresponden, sin tener en cuenta que los beneficiados son personas de edad avanzada y que tienen muchas dificultades para cumplir con estos trámites.

Los representantes sindicales consideran que esta decisión unilateral del Gobierno es discriminatoria, en cuanto que hay un número elevado de pensionistas que ya han cobrado de golpe estas cantidades adeudadas y, en cambio, a otros se les obliga a esperar cuatro años para poder percibirlas. Aseguran que teniendo en cuenta que muchos de estos mutualistas tienen una edad muy elevada, con casi toda seguridad no vivirán lo suficiente para cobrar todo el dinero que el Estado les debe. Si ello se produce la más beneficiada será la Agencia Tributaria que no tendrá que devolver esta deuda y se quedará con un dinero que no le corresponde.

Los dos representantes sindicales detallaron que en Baleares esta situación afecta alrededor de 15.000 personas que están cobrando una pensión. Las cantidades adeudadas a cada una de estas personas depende del dinero que en su momento cotizaron y de la pensión que cobraon. Se ha calculado que las cantidades alcanzan, en algunos casos, hasta los 10.000 mil euros por mutualista. Con la suma de estos cuatro ejercicios, en los que se irán reclamando la devolución de estas cantidades abonadas de más, los sindicatos calculan que las cantidades que tendrá que abonar Hacienda superarán los 250 millones de euros. Sin embargo, se teme que muchos de estos pensionistas ni siquiera reclamarán estas cantidades porque son incapaces de afrontar toda la tramitación burocrática que se les exige, mientras que otros no van a vivir lo suficiente para cobrar todo el dinero que han pagado de más y que Hacienda les debe.

Los representantes sindicales han exigido al Gobierno que se respeten por igual todos los derechos de los mutualistas y que todos sean tratados de la misma manera, es decir, que no se produzca una discriminación como la que van a sufrir los pensionistas que tendrán que esperar cuatro años a cobrar estos retrasos, frente a los que han cobrado de golpe toda la deuda.

Esta movilización del próximo día 20 no solo se realizará en Mallorca, sino en el resto del país.