Marcial Rodríguez, tras el archivo de la denuncia de los funcionarios: "No me arrepiento de nada"

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, asegura que "no se arrepiende de nada" después de que la denuncia de un grupo de funcionarios por supuestos intento de agresión, amenazas y coacciones contra empleados públicos haya sido archivada por parte del propio Consell de Mallorca. "No, no, no", ha respondido de forma contundente Rodríguez cuando se le ha preguntado si lamentaba alguna actitud que hubiera podido tener con algún trabajdor público a pesar de que la comisión investigadora del Sistema Interno de Información haya dado carpetazo a la acusación anónima.

Visiblemente eufórico y arropado por parte de su equipo, el conseller de Turismo ha vuelto a negar los hechos y ha revindicado que todo formaba parte de "una campaña de desprestigio" hacia su persona. "El tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Siempre he defendido que las acusaciones vertidas eran rotundamente falsas y así ha quedado demostrado en el archivo de la denuncia. Era una denuncia anónima mal intencionada que quería dañar nuestra imagen pero no lo han conseguido", ha señalado Rodríguez.

Asimismo, el conseller ha denunciado que se le ha sometido "a un juicio mediático sin precedentes, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia".

"Denuncia anónima"

Respecto a cómo queda la situación de aquellos funcionarios que le denunciaron por un intento de agresión, Rodríguez ha defendido que la acusación es "anónima", por lo que desconoce quienes han sido las personas que están detrás de la incriminación. Así, ha descartado que se tomen represalías contra estos funcionarios.