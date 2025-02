Inspectores educativos de Baleares dudan del "encaje normativo" de los nuevos currículos con la LOMLOE

Los inspectores educativos han celebrado hoy una jornada para reflexionar sobre los currículums educativos y la aplicación de la LOMLOE, en un acto organizado por la asociación IDEIB en Santa Maria. La idea global tras la sesión era mostrar diferentes sensibilidades, percepciones y opiniones sobre las maneras de enfocar la enseñanza y durante la mañana se ha hablado y debatio mucho sobre la dicotomía o binomio (eso es parte del debate) contenidos-competencia y se ha tratado también sobre la propuesta de nuevos currículos presentados hace dos semanas por Educación. En este sentido, durante una de las mesas redondas, algunos inspectores han dudo de su "encaje normativo" respecto a la LOMLOE en lo que se refiere a la situaciones de aprendizaje.

Bajo el título 'La Inspecció davant el currículum educatiu' la asociación de Inspectores d'Educació de Balears ha convocado a colegas, y directores a este segunda jornada de formación, que tras los parlamentos de bienvenidas, ha arrancado con una 'performance' del ex director del Centro de Formación de Directores (CFIRDE). Justo después de la intervención del conseller de Educación, Manel Perelló, ha irrumpido con una pancarta para reivindicar la profesionalización de los gestores educativos y le ha espetado a Vera: "Mi currículum es mejor que el suyo, de hecho en esta sala mucha gente tiene mejor currículum que usted, no se moleste, se lo digo con afecto". Perelló ha criticado el desmantelamiento del CFIRDE. El conseller ha respondido agradeciéndole el trabajo hecho.

El programa de la jornada incluía como platos fuertes la ponencia del filósofo y pedagogo Gregorio Luri, firme defensor del conocimiento como elemento imprescindible del aprendizaje, y la de Miquel Soler, ex secretario autonómico de Educación en la Comunitat Valencia y antiguo colaborador de Ángel Gabilondo en su época de ministro de Educación. Asimismo, la sesión también incluía una mesa redonda de directores y otra de inspectores.

Manel Perelló, exdirector del CFIRDE, ha irrumpido durante la jornada / M.F.R.

Josep Coll, inspector de Mallorca, Jaume Mascaró de Menorca, y Carolina García de Ibiza han debatido sobre currículos (los vigentes y los borradores presentados ahora) y evaluación. Mascaró y García han sido los que han puesto en duda el "encaje normativo" de la propuesta de currículos hecha por el conseller Vera en lo que se refiere a las situaciones de aprendizaje, ya que, han indicado, así como están redactados los borradores parece que se deja la posibilidad de hacer situaciones de aprendizaje como algo opcional, cuando los reales decretos que desarrollan la ley orgánica, intepretan, fijan la obligatoriedad de trabajar con situaciones de aprendizaje.

"Me cuesta el concepto de unidad de programación, no lo entiendo", ha indicado Mascaró: "Me cuesta que haya unidades de programacion que no tenga situacion de aprendizaje normativamente no sé cómo encaja eso en el Real Decreto". García se ha mostrado de acuerdo y se ha expresado en línea similar, mostrando sus dudas sobre el hecho de que se permita no hacer situaciones de aprendizaje cuando en su opinión el Real Decreto deja bastante claro que se han de hacer. Coll, quien ha expresado las opinones más discordantes respecto de sus compañeros, ha considerado que el tema de las situaciones de aprendizaje "sí queda claro" y ha señalado que "han de estar sometias al hilo conductor de las materias" y "no estar sometidas a otras entelequias como el calendario de fiestas, como Sa Jaia Quarema o Sant Blai... todo se ha de hacer de acuerdo con el aprendizaje".

De los nuevos currículos, Coll ha valorado entre otras cosas el aumento de carga horaria previsto para las áreas lingüísticas y de matemáticas (en este caso ha recordado que Baleares es de las CCAA donde menos horas se hacen y tamién ha puesto sobre la mesa algunos de los malos resultados que ha obtenido el archipiélago en evaluaciones internacionales). El mallorquín ha cuestionado algunos proyectos educativos y la manera de funcionar de algunos centros 'innovadores' y ha lanzado la idea de que colegios e institutos tengan que solicitar autorización previa antes de lanzarse a aplicar determinados proyectos.

Mascaró ha indicado que sí ve elementos positivos de los nuevos currículos, como la recuperación de la programación didáctica, y ha celebrado qu muchas cosas "se pondrán reciclar" y los centros no tendrán que hacerlo todo de nuevo de cara al próximo curso. Ha lamentado eso sí que se resten horas de libre disposición de los centros y se reduzca así una autonomía que cree que en general usan de manera adecuada.