Científicas en Baleares: "Los estudios médicos han ignorado a las mujeres hasta ahora"

Cuando Antònia Barceló era una niña no tenía referentes femeninos en la ciencia. Por aquel entonces, las mujeres que se dedicaban a la investigación eran una minoría invisible. Hoy la realidad es otra: en el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) que lidera como directora científica el 54% del personal investigador son mujeres. "La desigualdad sigue presente a medida que se asciende en la carrera científica. Somos menos en los puestos de liderazgo", comenta la directora.

En el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, el IdISBa pone el foco en dar a conocer el trabajo de sus científicas para dar a conocer referentes femeninos. En los colegios e institutos ayer más 65 investigadoras del organismo dieron charlas para estimular el interés de las niñas —y los niños— por la ciencia, mientras que en la sede del instituto Barceló reflexionaba junto a dos investigadoras sobre su trayectoria y los retos de la mujer en este sector.

Antònia Barceló, que tiene 65 años y lleva más de 40 años trabajando como médica para el IB-Salut, explicaba que su vocación científica nació en una época en la que "estudiar carreras científicas no era una opción fácil para las mujeres": "Salir de la isla a estudiar no era sencillo para una chica. Los hombres tenían más facilidades para hacerlo", recuerda.

Sofía Tejada Magraner, bióloga y científica en el Grupo Multidisciplinar de Sepsis. / Irene R. Aguado

A su lado, Sofía Tejada Magraner, bióloga especializada en microbiología en el Grupo Multidisciplinar de Sepsis, cuenta que su curiosidad por la ciencia comenzó desde muy pequeña, con las visitas de su médico en Sóller: "Venía a casa cuando estaba enferma y me explicaba cómo combatían los 'bichitos' en mi cuerpo. Me fascinaba cómo me lo contaba y me empezó a dar curiosidad", recuerda. En la conversación también participa Maria Barceló, bioquímica e investigadora del grupo Lípidos en Patología Humana: "También me interesé por la ciencia desde niña. Tuve una profesora de biología en el colegio que me motivó mucho", relata. Las dos coinciden en que forman parte de una nueva generación de investigadoras que, a diferencia de Barceló, ha podido beneficiarse de ciertos avances, aunque todavía queda "mucho por recorrer" en igualdad, aseguran.

Maria Barceló, bioquímica e investigadora del grupo de Lípidos en Patología Humana. / Irene R. Aguado

Uno de los retos es aumentar la presencia femenina en los puestos de liderazgo. Hay varias razones que motivan la escasez, uno de los principales es la falta de conciliación: "El peso de las obligaciones familiares recae sobre todo en las mujeres. Es habitual que nuestras carreras científicas se resientan, por ejemplo, al convertirnos en madres, a diferencia de ellos", lamentan.

Las tres investigadoras trabajan en proyectos con impacto directo en la salud. Sofía Tejada desarrolla kits de diagnóstico rápido para enfermedades infecciosas, como la sepsis y patologías respiratorias. "Nuestro objetivo es que estos test puedan utilizarse en urgencias o incluso en casa para mejorar la detección temprana y el tratamiento", explica. Maria Barceló ha centrado su investigación en el papel del tejido adiposo en el cáncer de colon: "Analizamos cómo evoluciona el tumor en distintos estadios y cómo varía según el perfil de cada paciente", comenta. Antònia Barceló es una reconocida científica con una larga trayectoria en el campo de la investigación sanitaria, licenciada en Medicina y Cirugía, diplomada en Sanidad y doctora en Medicina por la UIB.

Otro reto en investigación, comentan, es incorporar la perspectiva de género en los estudios científicos. "Cuando yo empecé, las investigaciones clínicas solo incluían hombres. No se estudiaban las diferencias entre sexos en las enfermedades. Los estudios médicos han ignorado a las mujeres hasta ahora, lo estamos cambiando", comenta Barceló. Tejada, de hecho, tiene un estudio que demuestra diferencias significativas entre hombres y mujeres en el trasplante de órganos. Maria Barceló también lo comenta: "Las muestras de los estudios científicos han sido tradicionalmente hombres, la justificación es que incluir a las mujeres implicaría demasiada variabilidad. Pero ese es, precisamente, el hilo del que hay que tirar", considera la bioquímica.

Más allá de las desigualdades, el mundo de la investigación en general enfrenta retos como la estabilidad laboral, la conciliación, la falta de financiación de los proyectos o el poco reconocimiento de su labor, coinciden las científicas. En todo caso, a pesar de los desafíos, las investigadoras del IdISBa ven un futuro es "prometedor": "Tenemos un ambiente muy positivo en el instituto, estamos concienciadas y queremos transmitirlo. Vamos por el buen camino".

Suscríbete para seguir leyendo