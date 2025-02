Los socialistas censuran enterarse del archivo de la denuncia contra el conseller Rodríguez por la prensa

Los socialistas censuran que se han tenido que enterar del archivo de la denuncia contra el conseller insular José Marcial Rodríguez,por los medios de comunicación al no haber sido notificados oficialmente por el Consell de Mallorca ni haber recibido el informe de la comisión del Sistema interno de información que ha investigado el caso por el supuesto intento de agresión por parte del titular de Turismo contra el jefe de Inspección y el resto de acusaciones sobre irregularidades en su departamento. Con todo, advierten que no se desmiente que los hechos tuvieran lugar tal y como se denunció.

La comisión de Sistema interno de información del Consell, a través del cual se hizo llegar la denuncia anónima contra Rodríguez, la ha archivado al “quedar constancia” de que no hay infracción penal o administrativa grave o muy grave, según el informe definitivo sobre el caso registrado este martes en la institución insular.

“Lamentamos no poder entrar a valorar el fondo del contenido del documento”, dicen en un comunicado los socialistas. El grupo del PSIB- PSOE en el Consell, desde "el respeto" a un informe que aún no conoce, sostiene que aunque la citada comisión no vea infracción penal o administrativa en los hechos denunciados no queda desmentido que tuvieran lugar.

Destacan los socialistas que la comisión no ha podido descartar que hubiera intento de agresión, coacciones e injerencias en el trámite de expedientes y tampoco se descarta que “la dirección política” del departamento de Turismo haya podido hacer injerencias en la tramitación de expedientes.

“Queremos recordar", continúan, "que el consejero Marcial Rodríguez usó como argumento de su defensa la duda sobre la honorabilidad y la presunción de veracidad de los testimonios de los funcionarios de su departamento que han interpuesto la denuncia ante el Sistema interno de información”. “Literalmente los tildó de mentirosos", remarcan. "Un hecho sin precedentes en el Consell” viniendo, de un cargo político. Los socialistas consideran que “no puede quedar impune” porque la comisión investigadora no acredita ningún falso testimonio por parte del denunciante.

El PSOE vuelve a criticar la comparecencia de Rodríguez ante el pleno del Consell el pasado 16 de enero porque el conseller y el presidente insular, Llorenç Galmés, dejaron patente su “falta de transparencia” a la que “acostumbran” el equipo de gobierno de PP y Vox.