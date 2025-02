Seguimiento masivo a la protesta de los veterinarios de Mallorca

Los veterinarios de Mallorca han secundado, en un alto porcentaje, el paro de una hora que se había convocado esta mañana, como señal de protesta por la nueva ley, que se aplica desde principio de año, que les limita el desarrollo profesional en cuanto a la prescripción de medicamentos.

Estos profesionales se posicionan en contra del real decreto, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, sobre todo cuando se trata de antibióticos.

El paro, que no solo ha sido secundados por clínicas, sino por profesionales autónomos, se ha realizado de las once a las doce de la mañana de hoy. El seguimieno ha sido muy elevado y la mayoría de clínicas ha secundado la oposición a esta nueva normativa. Los centros han cerrado sus puertas y no se ha atendido a los clientes, como muestra de protesta por esta nueva normativa. Los clientes han sido comprensivos con la reivindicación que ha justificado esta movilización.

Estos profesionales denuncian el exceso de burocracia que tendrán que cumplir para justificar la prescripción de medicamentos a los animales de compañía. Consideran que esta labor va en contra de los criterios científicos y que viola el código deontológico que garantiza una buena práctica clínica para los pacientes.

Desde la Confederación Empresarial Veterinaria se cuestionó que esta normativa “prácticamente prohíbe” atender a un animal enfermo con un tratamiento de antibiótico. Es decir, se limita la interpretación profesional que realiza el veterinario, que se basa en sus conocimientos, en los tratamientos que se realizan a sus pacientes ante una determinada enfermedad.