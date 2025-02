La pareja del joven acusado de incendiar un piso con ella dentro en Palma se niega a declarar contra él

La pareja del joven de 22 años acusado de maltratarla y de incendiar el piso con ella y su hijo de tres años dentro en el barrio de La Vileta en Palma se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial.

“Soy su pareja y me acojo a mi derecho a no declarar”, ha manifestado la víctima ante el tribunal de la sección segunda. El muchacho, de origen rumano que permanece en prisión provisional desde hace más de un año, declarará al final de la vista oral.

La fiscalía solicita para él una condena de trece años de cárcel por un delito de incendio, otro de maltrato y tres delitos leves de lesiones, ya que tres policías nacionales resultaron intoxicados durante las tareas de rescate de los vecinos.

Hoy han prestado declaración varios vecinos que fueron testigos de los hechos, ocurridos en un cuarto piso de la calle Massanella en la medianoche del 17 de diciembre de 2023.

Uno de los afectados, un anciano de 94 años con problemas de movilidad ha recordado que los bomberos lo evacuaron de su vivienda. “Me sacaron de mala manera los bomberos. Les dije que fueran con cuidado porque me hacían daño. Me sacaron de cualquier manera, escaleras abajo”, ha explicado el nonagenario.

“Yo no tuve miedo, con 94 años qué miedo voy a tener”, ha declarado de forma espontánea ante la sala.

“La pared de casa quedó toda negra por el humo, pero ahora ya está blanca. No pido nada, el seguro lo cubrió”, ha reconocido el testigo.

“El incendio ocurrió de madrugada, yo estaba dentro de la cama, ya dormía. Los bomberos llamaron y llamaron a la puerta. Me sacaron de mala manera por la escalera. Estaba todo lleno de humo. No me hospitalizaron”, ha añadido el anciano.

“Solo los bomberos me llamaron a la puerta. El vecino de enfrente no”, ha aclarado.

Por su parte, la dueña del piso incendiado, que lo tenía alquilado, ha rememorado los hechos. “Me llamaron a las doce y media de la noche. El presidente de la finca me dijo que mi vivienda se pegaba fuego”, ha señalado.

“El seguro me pagó. Lo único que no me ha abonado es el alquiler que he dejado de percibir, unos 4.400 euros, desde enero de 2024 hasta julio”, ha añadido la propietaria. Su vivienda sufrió cuantiosos desperfectos por las llamas y el humo. Los daños fueron valorados en más de 60.000 euros, que la perjudicada ya ha cobrado.

Toda la finca llena de humo

El presidente de la comunidad de vecinos, que vive en el tercer piso, debajo del domicilio quemado, también ha relatado ante el tribunal que se encontraba ya en la cama cuando se desató el fuego. “Esa noche cuando se declaró el incendio yo estaba en la cama, eran las doce y media. Mi mujer me dijo que olía a humo. Me levanté y vi que todo estaba lleno de humo. Me vestí y salí. El vecino del segundo intentaba apagar las llamas con un extintor”, ha subrayado.

“Al poco tiempo se presentó la Policía, les dije que había un señor en el cuarto piso que iba en silla de ruedas. También llegaron los bomberos. Me dijeron que me metiera en casa y que no saliera. Me indicaron si hay que evacuar ya le avisaremos”, ha agregado el testigo.

“Había olor a humo dentro de la casa. Hasta el día siguiente, los bomberos no nos dejaron salir de casa. La vivienda incendiada quedó precintada por la Policía. Me comentaron que quedó totalmente quemada. A mi casa no llamó nadie para avisarnos”, ha explicado el hombre.

“Los daños en la finca fueron por el humo acumulado y la grasa que queda y un repetidor de televisión hubo que cambiarlo. El yeso de la escalera también cayó”, ha precisado el presidente de la comunidad.

Según la versión de la fiscalía, esa noche el joven acusado en un primer momento discutió con su pareja sentimental en presencia del hijo que tenían en común, de corta edad, de tres años. El encausado zarandeó a su compañera agarrándola por la ropa para a continuación decirle que, si se iba de casa, se iba a hacer algo él a sí mismo.

Instantes después, el procesado, que llevaba un mechero, decidió pegar fuego a una alfombra de la casa, mientras su pareja y el niño se encontraban en el interior de la vivienda, según la acusación pública.

Tras incendiar el piso, los tres familiares abandonaron el inmueble. El fuego se propagó rápidamente al mobiliario cercano y provocó la combustión de toda la casa con todo lo que ella contenía.