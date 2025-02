Un ataque a un profesor por día lectivo

Sostiene el Govern que su "apuesta" por los Policías Tutores "contribuye al decrecimiemiento del ‘bullying’ escolar". El primer problema de este pronunciamiento entusiasta es que el acoso en los centros escolares aumentó de 161 a 185 casos durante el curso pasado, según el propio ejecutivo.

Decrecer es "menguar o disminuir", un dato ausente de las estadísticas presentadas por mucho que se haya frenado la aceleración del crecimiento, en ningún caso decrecimiento. Porque el segundo problema es que el Govern celebra una preocupante estabilización en torno a 200 casos anuales de ‘bullying’. Y la manipulación estadística se vuelve contra el Govern, porque si "la apuesta por Policías Tutores" no evita el crecimiento de casos, hay que replantearse las intervenciones. En último lugar, los centenares de casos reconocidos están maquillados por la vergonzosa política de buena parte de los centros, que ocultan la realidad para evitar el daño reputacional. Lo sabe cualquier periodista que haya indagado en un colegio sobre el matonismo contra un alumno. Todavía hoy, el cambio de centro obliga más a la víctima que a su acosador.

De hecho, el balance presentado por el Govern plantea un futuro cargado de incertidumbres sobre el futuro de la convivencia escolar. Por ejemplo, en medio millar de actividades delictivas, pero sobre todo en las relaciones entre profesores y estudiantes. Se acuña la categoría equívoca de "enfrentamientos de alumnos con el profesorado·", con un aumento brutal del 32 por ciento en un curso.

Curiosamente, no se habla de "enfrentamientos entre médicos y pacientes", sino de agresiones a los facultativos. Desde hace diez años, también los profesores en el ejercicio de sus funciones poseen el rango de "autoridad pública", que conlleva la protección correspondiente. Cabe suponer que los 131 casos que han requerido la intervención policial son ataques al profesor y no viceversa, camino de un "enfrentamiento" de gravedad por día lectivo y subiendo. De nuevo, con el matiz de que una parte sustancial de los incidentes no trascienden policialmente.

