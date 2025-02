El PP asume que solo tendrá presupuestos si Abascal lo permite

"Asumo la creación de un partido nacional, sin baronías y que sólo atiende a los intereses de los españoles. Eso es Vox, y nada más". Estas palabras, pronunciadas por Santiago Abascal el pasado fin de semana en un acto en Murcia, sirven para entender el problema que tendrá Marga Prohens para aprobar los Presupuestos de 2025. Los populares ya han asumido que sacar adelante unas nuevas cuentas será complicado, incluso si llegan a un acuerdo en Baleares, porque la decisión final se tomará en Madrid.

El portavoz del Partido Popular en Baleares, Sebastià Sagreras, reconoce que "no se dan las condiciones necesarias" para llevar al Parlament unos nuevos presupuestos, por lo que trabajan directamente con los prorrogados de 2024. Los populares aseguraron a finales del año pasado que en febrero se reunirían con todos los grupos parlamentarios para intentar encontrar una solución, si bien la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, lamenta que el Govern aún no se ha puesto en contacto con ellos para cerrar un acuerdo, a pesar de que el Ejecutivo autonómico ha hecho varios guiños a la formación de Abascal, sobre todo en materia de vivienda.

Cañadas asegura que Prohens no debe aceptar "chantajes" de Més per Mallorca sino que tiene que pactar con ellos porque las medidas que proponen son de "sentido común" y no se plantean "a cambio de nada, ni asientos ni entrar en un gobierno".

Abascal ha dejado claro que si el PP quiere sus votos para sacar adelante los presupuestos tiene que "romper con el PSOE en Bruselas de forma explícita". El presidente de Vox insiste en que no dará su apoyo a los populares mientras apoyen en Bruselas pactos en materias como la economía verde o inmigración. Este posicionamiento es compartido por la dirección del partido en las islas. Cañadas defiende que todo lo que se vota en Europa "va en detrimento" de la industria española y del sector primario, y critica al PP por votar una cosa allí y otra en Baleares: "Hasta el último pueblo de las islas se ve afectado por lo que se vota en Europa. Tenemos la mano tendida, pero que sepan que no tienen mayoría absoluta y que los votos de Vox no son gratis".

Propuestas de Vox

La portavoz de Vox presenta las exigencias de su partido en materia de vivienda, entre las que destacan la construcción "masiva" de viviendas de precio libre, tasado y protección oficial; la liberalización del suelo y la reversión de las desclasificaciones de terrenos; la creación de "una base de datos de okupas y morosos"; priorizar a los residentes en el acceso a ayudas y promociones, y la creación de "alternativas habitacionales" de trabajadores temporales para "aliviar el mercado y optimizar la oferta".