Médicos de Son Espases, contra el estatuto laboral: "He perdido años de mi vida por el trabajo"

Los médicos continúan en pie de guerra contra el borrador del Estatuto Marco, un documento del Ministerio de Sanidad que regulará sus condiciones laborales. Esta mañana, los facultativos de Mallorca se han plantado a las puertas de los hospitales y centros de salud de la isla en la primera movilización que convoca el sindicato Simebal para protestar contra el documento. Una de las más numerosas ha sido en Son Espases, donde dos médicos del servicio de Urgencias, Pere Rull y Carolina Pérez, han compartido su experiencia.

"Los médicos hemos dicho basta, este Estatuto Marco es un insulto a la profesión", ha lamentado Rull, delegado de Simebal y facultativo de Urgencias desde hace 25 años: "Llevo toda la vida haciendo 900 horas de más todos los años, 75 horas extra al mes", ha asegurado. "Tengo dos hijas, y he calculado que me he perdido tres años y medio de la vida de cada una de ellas", ha añadido. "Estamos hartos, cansados, y seguimos en este trabajo por vocación. Pero la vocación tiene un límite, y es la salud", ha comentado ante los medios.

"Los médicos nos merecemos una relación con la administración diferente a la de otros trabajadores del hospital. Tenemos una responsabilidad distinta y nos exigen una dedicación diferente", ha continuado. Por eso, rechaza el borrador del Estatuto Marco, que, según explica, pretende "camuflar las horas extraordinarias de otra forma" o incluso "implantar jornadas de descanso recuperables": "Es inhumano", ha sentenciado Rull. "Mi dedicación significa que el día de Nochebuena, cuando todos están cenando en sus casas con la familia, yo estoy de guardia. Llevo 25 años sin disfrutar de la noche de Navidad con mis hijas", ha comentado: "Nos han enseñado a sacrificarnos y a trabajar sin parar, además tenemos que estar formándonos continuamente. Pero ya es insostenible".

Carolina Pérez, también médica de Urgencias y delegada de Simebal, ha coincidido con su compañero y, en líneas similares, ha lamentado las "penosas" condiciones laborales de los facultativos: "No es de recibo que llevemos toda la vida luchando por los pacientes, haciendo más horas que nadie, y ahora nos presenten un estatuto que nos quita derechos que ya teníamos", ha manifestado. En palabras a los medios de comunicación después de la protesta esta mañana, Pérez ha exigido un "estatuto propio" para los médicos, que reconozcan la singularidad y el riesgo de su profesión y que apuesten por mejorar la conciliación: "Si no quedan médicos es porque las condiciones son insostenibles", ha apuntado.

Para la médica, la reivindicación es clara: "Queremos trabajar como el resto de profesionales, con nuestras horas y con tiempo para estar con nuestras familias". Sin embargo, la propuesta del Ministerio sigue apostando por la obligatoriedad de las guardias: "Nos obligan a hacer 48 horas semanales sí o sí. Entendemos que hay que dar asistencia a los pacientes, pero pedimos que por lo menos reconozcan todas las horas que hacemos", subraya.

La doctora asegura que la decepción es general entre todo el colectivo. "Teníamos esperanza porque pensamos que una ministra médica nos entendería", reconoce en referencia a Mónica García, titular de Sanidad: "Pero nos ha enviado un bodrio de borrador que es insostenible".