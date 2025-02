Médicos de toda Mallorca se concentran contra el nuevo estatuto laboral: "Nos negamos a ser los esclavos del siglo XXI"

Centenares de médicos de Baleares se han concentrado esta mañana a las puertas de los hospitales y centros de salud para protestar contra el borrador del Estatuto Marco, un documento del Ministerio de Sanidad que definirá las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y que ha puesto a los facultativos de todo el país en pie de guerra.

El escenario principal de la protesta en Mallorca ha sido Son Espases, a las puertas del área de Hospitalización, donde se han congregado más de dos centenares de médicos —muchos de ellos residentes en formación, aunque también había multitud de veteranos— entre gritos de 'No al estatuto' y 'Ministra dimisión'. En el hospital de referencia también se ha hecho un minuto de silencio por los 125 médicos que fallecieron en España durante la pandemia y se ha recordado a los que todavía sufren covid persistente.

Médicos de toda Mallorca se concentran contra el nuevo estatuto laboral / Ana B. Muñoz

En declaraciones a los medios, el presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, dirigente del sindicato que ha convocado la movilización en el archipiélago, ha asegurado que los médicos están "hartos" y muchos de ellos plantean la huelga, aunque al colectivo "no le guste": "Si llegamos hasta ahí, será porque la Administración no acepta nuestras propuestas. Los médicos preferimos no hacer huelga, porque al final los que pagan son los pacientes", ha explicado.

En todo caso, Lázaro ha apuntado que los facultativos se ven obligados a luchar contra un estatuto que "no resuelve los agravios" que sufre el colectivo y que "encima empeora las condiciones laborales".

