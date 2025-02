Mateu Ramonell ha dirigido hoy su último informativo en TVE de Baleares

Mateu Ramonell, un referente en el periodismo balear, que ha desarrollado toda su carrera profesional en el centro territorial de Televisión Española en Balears, ha trabajado hoy por última vez. Tras 40 años de profesional, tanto delante, como detrás de las cámaras, Ramonell inicia su periodo de prejubilación.

La mayor parte de su carrera la ha dedicado a dirigir y a presentar el informativo regional que TVE emite cada día a las dos de la tarde. Y después de tan extensa carrera profesional nadie puede cuestionar que se ha convertido en un referente del rigor periodístico que supone situarse frente a una cámara y dar a conocer cada día desde la pequeña pantalla las noticias más destacadas que se producen en Baleares, para que lleguen a los telespectadores. Ramonell asegura que la profesión del periodismo ha cambiado mucho desde que empezó a trabajar, pero no en la esencia que siempre se basa en conseguir y dar a conocer la noticia, sino en los medios tecnológicos que se utilizan para transmitir la información. Reconoce que en su puesto de responsabilidad ha recibido muchas llamadas, se supone que de algún responsable político, y le han pedido que no emitiera una determinada noticia. Sin embargo, asegura que nunca se ha sentido atado por estas presiones y que siempre se ha guiado por los principios del periodismo, que establecen que si la noticia existe y está contrastada hay que emitirla, porque el ciudadano tiene derecho a conocer todos los acontecimientos que pasan a su alrededor. “Hay que actuar siempre con honestidad y siguiendo los principios del periodismo. Eso debe ser sagrado”

El periodista asegura que a partir de ahora mirará las noticias desde otro prisma, pero que jamás dejará de leer un periódico o mirar un informativo de televisión, porque aunque esté jubilado, el periodismo sigue siendo su gran pasión. A partir de mañana dejarán de sonar las alarmas del despertador, porque ya no tendrá la obligación a acudir a la sede del centro territorial, que aunque él ya no dirija los informativos, la información continúa. Otros compañeros tomarán su relevo para que el informativo regional se emita todos los días. Mientras tanto, Ramonell asegura que si volviera a nacer, no se lo pensaría dos veces y "volvería a convertirme en periodista".