Las familias del CEIP Rafal Vell piden ayudas si el veganismo se convierte en una opción de los menús escolares

La Asociación de Familias de los Alumnos (AFA) del CEIP Rafal Vell de Palma ha reclamado más ayudas e inversiones para las cocinas 'in situ' si los menús escolares se van a abrir a opciones culturales como el veganismo.

Según información a la que ha tenido acceso Europa Press, la AFA ha reaccionado de este modo a la posibilidad adelantada recientemente por la Conselleria de Educación y Universidades de estudiar cambios en el decreto de promoción de la dieta mediterránea en centros educativos y sanitarios para aclarar cuáles son los motivos culturales por los que un alumno puede solicitar un menú alternativo, en este caso una opción vegana, en el comedor escolar.

Cabe recordar que la cuestión vino motivada por la petición hace un año de un menú vegano por parte de la madre de un alumno de este centro educativo y sobre la cual recientemente madre y colegio alcanzaron un acuerdo.

Niños en comedores escolares / / JUNTA DE EXTREMADURA

La AFA ha asegurado que en ningún caso se ha negado la posibilidad del menú vegano por motivos ideológicos y ha insistido en que la apertura de la diversidad de menús tiene que tener en cuenta también cómo gestionar casos complejos que ya se están dando como las diferencias de criterios entre progenitores. La asociación ha hecho hincapié en que en su caso de modelo 'in situ', por motivos operativos, no se pueden atender variaciones de menús particulares no previstas en la normativa.

Sobre la reclamación de un menú vegano hace ahora un año, añaden, se ha atendido siguiendo la normativa vigente "y con el respeto y la delicadeza que necesitaba la particularidad".

De este modo, han recordado que la petición venía ligada a las elecciones morales de un niño de tres años y han explicado que se ha hecho un seguimiento diario de los consumos y la edad del niño, llevada a cabo por una profesional formada, por la coordinadora del comedor y en diálogo con la tutoría.

La AFA ha reivindicado que el servicio de cocina 'in situ' permite este tipo de seguimiento individual y coordinado, así como la participación constructiva de las familias en las comisiones donde se toman las decisiones.

En este sentido, la asociación ha defendido que en el comedor nunca se ha negado la posibilidad del menú vegano por motivos ideológicos.

Por otra parte, la AFA ha hecho hincapié en que muchas familias eligen el CEIP Rafal Vell precisamente por el modelo de gestión del comedor, que se explica en las sesiones de puertas abiertas, y que se basa, entre otras cuestiones, en el uso de productos de proximidad y el compromiso con la dieta mediterránea.

Consumo prohibirá bebidas azucaradas en los comedores escolares y solo se beberá agua / .

Además, han señalado que a día de hoy, la oferta vegana está disponible en muchos comedores de escuelas públicas de Baleares y en la mayoría de la zona escolar, resultado de que la mayoría de escuelas públicas ofrecen un menú gestionado por empresas de catering que, al tener servicios a gran escala, tienen esa capacidad. De este modo, niegan que la situación actual esté vulnerando los derechos de la comunidad vegana, que dispone de múltiples opciones al alcance.

Al mismo tiempo, la asociación ha lamentado que se utilice a un niño "para crear impacto mediático" y han expresado su compromiso con la no difusión de datos personales, aunque con ello "se pudieran desmentir falsedades, amenazas e injurias".

La AFA ha asegurado que entiende las motivaciones morales de colectivos animalistas, pero ha advertido que muchos de los comentarios sobre la actual situación parten del desconocimiento de los comedores escolares y sus especificidades. "Amenazar con denunciar a un comedor cooperativo de barrio es más fácil que enfrentarse directamente a la administración", han concluido. Las familias han reivindicado los comedores escolares como espacios educativos --"no son restaurantes ni dispensarios", han apuntado-- y han asegurado que han recibido "presiones directas" de grandes empresas de catering.