Así ha preparado la comunidad china de Mallorca la bienvenida al Año de la Serpiente

La comunidad china de Mallorca, mayormente incrustada en el barrio palmesano de Pere Garau, lleva meses preparándose para su gran fiesta. Aunque según el calendario oriental entraron en el nuevo año la pasada noche del 28 al 29 de enero, hoy celebrarán la llegada del Año de la Serpiente en la plaza Pere Garau, con un seguido de actos y actividades que arrancarán a las 11:00 de la mañana y terminarán a las 20:30 de la tarde.

Se espera que centenares de personas llenen las calles de este barrio de Palma, que aglutina más del 40% de las aproximadamente 5.500 personas de origen chino que residen en Mallorca, durante una jornada que además atraerá gente de diferentes culturas, pues como cada año tanto la Asociación China de las Islas Baleares (ACHINIB) como el Centro Educativo Huaye han incluido en la planificación elementos como los gegants de Son Rapinya o el correfoc final.

«Este será el Año de la Serpiente, que representa sabiduría, intuición y transformación», explica Xialin Liu, responsable del centro Huaye. Ella es una de las organizadoras de la festividad y lleva meses trabajando con un equipo de más de cien personas para sacar adelante todas las iniciativas que están preparadas. «Solo en el coro participan 50 personas. Después habrá gente que baile, que toque música, que cante, también se recitarán poemas. Será una fiesta con un poco de todo, pero muy especial», remarca Liu.

El león y el dragón

La celebración arrancará con el baile de los leones y el baile de los dragones, intercalando el discurso del alcalde Jaime Martínez entre ambos. Las coreografías han llevado hasta más de tres meses de preparación y están cargadas de simbología tradicional.

«Durante el Año Nuevo necesitamos animales fuertes para espantar a los monstruos, como los leones», señala Liu. Para el baile del dragón se necesitan dos personas, una a la cabeza y una a la cola, y este año han incorporado un elemento muy especial.

Honghua es profesora de baile en China y ha venido expresamente a Mallorca para preparar junto a los jóvenes los bailes tradicionales para este año. Practicaba junto a dos chicos el baile del león, en la pista ubicada a pocos metros de la plaza donde celebrarán los festejos mientras los demás jugaban y entrenaban con el dragón.

Así es la preparación del Año Nuevo Chino en Palma / B. Ramon

«El baile está creado en el norte de China y es una danza típica y tradicional», expresaba la profesora mientras uno de sus alumnos traducía las preguntas y las respuestas. «Me ha encantado poder venir solo para enseñar un poco más de la cultura china», proseguía. Honghua se mostraba muy orgullosa de ver como a la juventud todavía le interesaban sus raíces y aseguraba que «en España la comunidad china todavía no se han olvidado de su cultura».

El joven que hacía de interlocutor en la anterior conversación era Carlos Zheng Tingkai, un chico de ascendencia china afincado en Palma que dirige el grupo del baile del dragón. Para él es «un orgullo» poder participar en su segundo Año Nuevo como bailarín: «Es un honor poder hacerlo en una fiesta tan grande y tan importante para nosotros y para nuestra cultura. Llevamos más de tres meses practicando y eso también ha hecho que hagamos más piña entre los compañeros», relataba.

Zheng llamó a sus amigos para que participasen junto a él en el baile, a sabiendas de que la conexión entre los integrantes del grupo debe ser fuerte. «Para la danza de leones hace falta confianza y coordinación. Hay trucos que deben hacerse y necesitas confiar en la otra persona y no tener miedo, si no, no se pueden hacer», explicaba.

El Año de la Serpiente

Este 2025 la comunidad china recibe con los brazos abiertos el Año de la Serpiente. «En el zodíaco chino hay 12 animales para representar cada año, entonces va cambiando. El pasado fue el dragón, el siguiente será el caballo y el otro se reinicia. Vamos de doce en doce», cuenta Liu. Bromeaba, además, confesando que algunos compatriotas «no te dirán su edad, te dirán el animal del año en el que nacieron para que te hagas una idea».

Para celebrar la entrada del Año de la Serpiente habrá actuaciones musicales en las que se usarán instrumentos típicos de la cultura como el piano chino o el violín chino. Un grupo de alumnas del centro Huaye viene practicando varias canciones con estos instrumentos para poder tocarlas durante el día de hoy.

«Tenemos la puerta abierta para todo el que tenga interés por la cultura y quieran participar en la fiesta. Llevamos ocho años participando ya e intentamos que aquí la comunidad tenga un liga con el que reconectar con sus raíces y no tener que perder la tradición. Por eso también es muy importante celebrar esta fiesta; nos mantiene unidos y por algunas horas nos transporta, dentro de lo que cabe, de nuevo a casa».