Vox pide que el nuevo director de IB3 incorpore "la lengua balear" en lugar del catalán

Vox pide que el nuevo director de IB3 que sustituya a Albert Salas en el cargo incorpore "la lengua balear" en lugar del catalán en sus emisiones. De esta forma, los ultraconservadores reclaman que "en la televisión pública se hable como la sociedad de Baleares, a través de la lengua balear con sus distintas modalidades y no en catalán". Asimismo, de cara al futuro del ente, también exigen "imparcialidad". En cuanto a posibles candidatos que Vox estaría dispuesto a apoyar, los de Abascal no quieren hablar de nombres concretos ya que "no quieren entrar a valorar futuribles".

En el lado opuesto, desde Més per Mallorca marcan como línea roja para apoyar el nombramiento del nuevo director que el catalán siga siendo la lengua vehicular de la cadena. Los ecosoberanistas también piden que se garantice la pluralidad del ente. En cuanto a nombres, Més tampoco quiere mojarse a la espera de que se pongan encima de la mesa a los candidatos por parte del PP.

Cabe recordar que Albert Salas deja la dirección de IB3 para regresar al Mallorca. El periodista prevé que uno de sus últimos actos en ejercicio del cargo sea el próximo 20 de febrero, su comparecencia en la comisión de control de la radio y televisión autonómicas, en el Parlament, convocada para ese día. Tras su paso por el ente público, en el que ha estado desde mediados de noviembre de 2023, profesionalmente Albert Salas vuelve al Real Mallorca. El periodista mantiene una excedencia en el club bermellón como director de comunicación, aunque está por definir su nuevo cargo y funciones.

Sucesión en el cargo

La decisión de Albert Salas de abandonar la dirección de IB3 para volver al Real Mallorca supone un nuevo quebradero de cabeza para Marga Prohens porque obliga a la presidenta del Govern a buscar un nuevo candidato capaz de generar un consenso amplio en el Parlament balear ya que necesita una mayoría que ahora mismo no tiene.

Ahora Prohens tiene que decidir qué apoyos quiere para sacar adelante a su nuevo candidato. Por un lado, tiene la opción de pactar con Vox, si bien la relación entre el PP y la formación de Santiago Abascal pasa por un momento complicado después de la caída de los Presupuestos de 2025. Ambas formaciones quieren retomar las conversaciones para intentar sacar unas nuevas cuentas, por lo que se podría incluir esta cuestión en la negociación.

La otra vía pasa por convencer a la izquierda con un candidato continuista, como podría ser la actual directora de IB3 Televisió, Mar Comín. Més apoyó en noviembre a Salas después de comprometerse a mantener el modelo actual en el que el catalán sigue siendo la lengua "normal y vehicular", además de que se excluya de los equipos directivos a periodistas con trayectorias vinculadas a partidos o que se hayan significado políticamente.