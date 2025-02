A cuántos trabajadores de Baleares les beneficiará la reducción de jornada y en qué sectores tendrá más impacto

Cuando parece que la reducción de la jornada laboral está más cerca después de que haya sido aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para rebajarla a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario cabe preguntarse cuántos trabajadores se van a beneficiar en Baleares. Si al final se convierte en una realidad, y la medida no acaba fulminada en el Congreso, en Baleares lo disfrutarán 379.000 personas, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En total en toda España la jornada de 37,5 horas semanales se extendería a 12,5 millones de trabajadores. Las tres comunidades en las que tendría mayor impacto son Cataluña, Madrid y Andalucía.

Por sectores y a nivel estatal, el más afectado sería el de comercio, más de 2,4 millones de empleados, de ahí el descontento que reina entre los empresarios, la mayoría pymes.

Le sigue el de la industria manufacturera, y en tercer lugar el de hostelería. A continuación iría la construcción, el de actividad administrativa y servicios auxiliares, actividad profesional, científica y técnica, sanidad y servicios sociales, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones y actividades de los hogares, agricultura ganadería y pesca.

Siguen otros sectores como el de educación, actividades artísticas, recreativas y entretenimiento, suministro de agua y gestión de residuos, actividades inmobiliarias, actividades financieras y de seguros, suministros de energía, industrias extractivas y la administración pública.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende su medida estrella. Sin desvelar las negociaciones que mantiene con otros grupos políticos para sacar adelante la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, asegura que "nadie dice públicamente que está en contra de la reducción de la jornada laboral" y ni siquiera los empresarios se oponen a que se trabaje menos horas en España. Reconoce que la negociación parlamentaria va a ser "complicada, interesante y muy difícil".

"El daño real" en comercios de barrio o bares

Díaz, que espera que el PP "no repita el error" que cometió con la reforma laboral y vote a favor de la rebaja de la jornada, ha asegurado que no sólo ha hablado con el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, sino que conversa "con frecuencia" con el líder de Junts, Carles Puigdemont, con quien su equipo está trabajando para que apoye la rebaja de la jornada laboral. Pero ha insistido en que no quiere anticipar nada ni desvelar sus conversaciones y que todo el mundo "quedará retratado" con su voto.

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, confía en la tramitación de la jornada laboral como proyecto de ley porque "abre un espacio" para poder trasladar a los grupos ."El daño real se está haciendo a los pequeños empresarios, a los autónomos (...) a esos comercios de barrio, a esos bares, ese es el daño real, se le está haciendo a esa gente (...) Se pueden ahorrar las ayudas a las pymes si no haces el daño", ha añadido.